В Кызылорде возобновил работу автоЦОН

Сегодня спецЦОН снова открыт для посетителей после более чем недельного простоя из-за беспорядков, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как сообщила директор филиала по Кызылординской области Госкорпорации «Правительство для граждан» Айнур Тобаева, пока график работы спецЦОНа в Кызылорде каждый будний день с 9 утра до 6 вечера.
«Услуги автовладельцам – одни из самых востребованных госуслуг, - пояснила она. - С сегодняшнего дня специализированный ЦОН возобновил свою работу. По понятным причинам в течение 10 дней автовладельцы не имели возможности обслуживаться, в связи с чем прошу жителей с пониманием отнестись к вероятности возникновения очередей. Также напоминаю, что переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и HalykHomebank. И советую для экономии времени людям воспользоваться этими сервисами».