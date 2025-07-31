Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции капитан полиции Асылбек Серикбаев, подозреваемый зашёл в ювелирный бутик одного из торговых центров города, отвлёк внимание продавца и похитил золотые кольца. Сумма ущерба превысила 200 тысяч тенге.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый житель Атырау, – уточнил Асылбек Серикбаев. - В ходе расследования установлена его причастность ещё к двум аналогичным кражам. По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворён в ИВС.

Полиция продолжает профилактическую работу, призывая владельцев торговых точек усилить меры безопасности и установить в помещениях системы видеонаблюдения.

