В Кызылординской области нарушителей чистоты стали привлекать к ответственности

Таза Казахстан
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Заметный вклад в республиканскую экологическую акцию «Чистый Казахстан» вносят полицейские Приаралья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года сотрудники правоохранительных органов Кызылординской области выявили свыше 7 700 административных правонарушений, сообщает Kazpravda.kz

Как отметил начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции области Ердаулет Жаукеев, несмотря на регулярные профилактические мероприятия и работу участковых инспекторов по разъяснению жителям важности соблюдения чистоты и порядка, число нерадивых граждан не уменьшается.

- Нарушителей чистоты и порядка привлекаем к административной ответственности, - сказал Ердаулет Жаукеев. – Так, по области зарегистрирован 4 641 случай нарушения правил благоустройства и 3 115 фактов загрязнения общественных мест. Общая сумма штрафов превысила 60 миллионов тенге. В акции «Таза Қазақстан» задействованы 23 мобильные группы, ими в ходе свыше 4 400 рейдов выявлено 504 незаконные свалки.

В помощь полицейским – публикации активистов и добросовестных граждан, которые поднимают проблему в социальных сетях, публикуя фото- и видеоматериалы. Стражи порядка отслеживают информацию и принимают соответствующие меры в рамках своих компетенций.

В регионе объявлена война стихийным и несанкционированным мусорным свалкам во дворах многоэтажных домов и частных жилых массивах, которые негативно влияют на экологическую обстановку.

 

 

#полицейские #экоакция #чистота #Таза Казахстан

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