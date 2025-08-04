Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года сотрудники правоохранительных органов Кызылординской области выявили свыше 7 700 административных правонарушений, сообщает Kazpravda.kz

Как отметил начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции области Ердаулет Жаукеев, несмотря на регулярные профилактические мероприятия и работу участковых инспекторов по разъяснению жителям важности соблюдения чистоты и порядка, число нерадивых граждан не уменьшается.

- Нарушителей чистоты и порядка привлекаем к административной ответственности, - сказал Ердаулет Жаукеев. – Так, по области зарегистрирован 4 641 случай нарушения правил благоустройства и 3 115 фактов загрязнения общественных мест. Общая сумма штрафов превысила 60 миллионов тенге. В акции «Таза Қазақстан» задействованы 23 мобильные группы, ими в ходе свыше 4 400 рейдов выявлено 504 незаконные свалки.

В помощь полицейским – публикации активистов и добросовестных граждан, которые поднимают проблему в социальных сетях, публикуя фото- и видеоматериалы. Стражи порядка отслеживают информацию и принимают соответствующие меры в рамках своих компетенций.

В регионе объявлена война стихийным и несанкционированным мусорным свалкам во дворах многоэтажных домов и частных жилых массивах, которые негативно влияют на экологическую обстановку.