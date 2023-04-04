В лидеры выходит «Кызылжар»

После небольшой паузы, связанной с выступлением нашей национальной команды в отборе на первенство Европы 2024 года, возобновились игры в национальном первенстве. Этот тур был посвящен Александру Сергеевичу Убыкину, который стал известным по матчам за алматинский «Кайрат», «Трактор» (Павлодар) и РШВСМ (Алматы). В общей сложности он сыграл за казахстанские клубы около 300 матчей. Вместе с «Кайратом» дважды выиграл Первую лигу чемпионата СССР, с «Трактором» – Вторую лигу. В качестве тренера работал в РШВСМ (Алматы), «Кайрате», «ЦСКА-Кайрате», «Цесне», «Алма-Ате» и «Байтереке».

А теперь о самом первенстве. Со старта сезона у нас появился единоличный лидер, причем неожиданно для всех им стал петропавловский «Кызылжар». Команда в гостях разгромила «Актобе» со счетом 3:1. На 35-й минуте гостей вывел вперед грузин Лука Имнадзе, а на 56-й этот результат укрепил бразилец Пернамбуко. На 74-й минуте хозяева поля отыграли один мяч с пенальти усилия­ми Алибека Касыма. Но уже в добавленное время актюбинцы пропустили очередной мяч от украинца Юрия Бушмана.

Клуб из Северо-Казахстанской области стал единственным, кто одержал победы во всех четырех матчах нового сезона КПЛ и по праву занял первое мес­то в турнирной таблице.

На второй строчке чемпионата располагается костанайский «Тобол», сыгравший вничью на выезде с талдыкорганским «Жетысу» – 1:1. А места с третьего по пятое с 9 набранными очками делят сразу три клуба: «Актобе», шымкентский «Ордабасы» и «Астана», причем две последние дружины провели очный поединок между собой. Столичная команда отпраздновала на своем поле победу над «Ордабасы» со счетом 2:0. На 64-й минуте хозяев вывел вперед хорват Марин Томасов, а на 72-й защитник шымкент­цев – сенегалец Мамаду Мбодж забил автогол.

В остальных поединках тура были зафиксированы следую­щие результаты: «Атырау» дома был разгромлен кокшетауским «Окжетпесом» со счетом 0:4; «Аксу» из Павлодарской облас­ти обыграл гостивший у него «Мактаарал» из Туркестанской области со счетом 2:1; алматинский «Кайрат» на выезде разошелся миром с карагандинским «Шахтером» – 1:1; кызылординский «Кайсар» в гостях оказался сильнее актауского «Каспия», победив со счетом 3:1.