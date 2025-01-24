В лидеры вышел «Хумо» из Ташкента

В среду также очередные свои поединки провели кокшетауский «Арлан», дома разгромивший со счетом 6:1 павлодарский «Иртыш», и «Бейбарыс», который в Атырау по итогам овертайма уступил «Алматы» со счетом 5:6.

Регулярный чемпионат Pro Hokei Ligasy близится к завершению. Большинству команд осталось сыграть всего по четыре матча. Напомним, что в нынешнем сезоне соревнования проводятся по урезанной системе, так как нашим хоккеистам в эти дни приходится участвовать в зимней Универсиаде. Далее предстоит зимняя Азиада, а потом казахстанцев ждет чемпионат мира в элитном дивизионе.

В эти же дни в Риге (Латвия) проходит женский юниорский чемпионат мира в группе А второго дивизиона, где выступает и национальная сборная Казахстана. В первой игре наши девушки встречалась с Великобританией и уступили со счетом 1:3.

Второй матч казахстанки провели против национальной команды Новой Зеландии и разгромили ее со счетом 14:3. Вчера вечером наши девушки играли против Китайского Тайпея. Далее им предстоит сразиться с Нидерландами и Латвией.