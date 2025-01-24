В лидеры вышел «Хумо» из Ташкента

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Кошкарбек Тусипов

В чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой в среду вечером произошла небольшая рокировка. Единственная иностранная команда, выступающая в нашем первенстве, – «Хумо» из Узбекистана, одержав выездную победу над «Актобе» со счетом 2:0 смогла обойти в турнирной таблице лидировавшее до этого «Торпедо» из Усть-Каменогорска. При этом восточноказахстанцы продолжают оставаться лидерами сезона по потерянным очкам, так как провели на две игры меньше, чем ташкентцы.

фото hchumo.uz

В среду также очередные свои поединки провели кокшетауский «Арлан», дома разгромивший со счетом 6:1 павлодарский «Иртыш», и «Бейбарыс», который в Атырау по итогам овертайма уступил «Алматы» со счетом 5:6.

Регулярный чемпионат Pro Hokei Ligasy близится к завершению. Большинству команд осталось сыграть всего по четыре матча. Напомним, что в нынешнем сезоне соревнования проводятся по урезанной системе, так как нашим хоккеистам в эти дни приходится участвовать в зимней Универсиаде. Далее предстоит зимняя Азиада, а потом казахстанцев ждет чемпионат мира в элитном дивизионе.

В эти же дни в Риге (Латвия) проходит женский юниорский чемпионат мира в группе А второго дивизиона, где выступает и национальная сборная Казахстана. В первой игре наши девушки встречалась с Великобританией и уступили со счетом 1:3.

Второй матч казахстанки провели против национальной команды Новой Зеландии и разгромили ее со счетом 14:3. Вчера вечером наши девушки играли против Китайского Тайпея. Далее им предстоит сразиться с Нидерландами и Латвией.

 

М Команда И Ш О
1 «Хумо» 36 112-79 51
2 «Торпедо» 34 117-70 50
3 «Сарыарка» 36 118-90 48
4 «Арлан» 29 100-58 47
5 «Алматы» 34 116-101 46
6 «Горняк» 36 129-104 42
7 «Актобе» 36 100-105 35
8 «Номад» 34 91-104 31
9 «Кулагер» 36 90-113 27
10 «Бейбарыс» 32 75-90 25
11 «Иртыш» 35 76-210 12

 

 

#Спорт #чемпионат #хоккей

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