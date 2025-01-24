В лидеры вышел «Хумо» из Ташкента
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Кошкарбек Тусипов
В чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой в среду вечером произошла небольшая рокировка. Единственная иностранная команда, выступающая в нашем первенстве, – «Хумо» из Узбекистана, одержав выездную победу над «Актобе» со счетом 2:0 смогла обойти в турнирной таблице лидировавшее до этого «Торпедо» из Усть-Каменогорска. При этом восточноказахстанцы продолжают оставаться лидерами сезона по потерянным очкам, так как провели на две игры меньше, чем ташкентцы.