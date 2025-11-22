В Национальной академической библиотеке при поддержке министерства культуры и информации состоялось заседание литературного клуба «Алқа» на тему «Влияние искусственного интеллекта на литературу в эпоху глобализации», передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Во встрече приняли участие представители министерства, поэты, писатели из разных регионов страны, а также члены клуба.

Участники обсудили роль искусственного интеллекта в современной литературе, его потенциал и ограничения, а также затронули вопросы, связанные с авторским правом.

Кроме того, в рамках XXVIII международного фестиваля творческой молодёжи «Шабыт» специальная премия литературного клуба «Алқа» была вручена молодому поэту за творческие достижения в номинации «Лучшее литературное произведение».