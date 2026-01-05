В Мангистау наградили победителей олимпиад среди сельских школ и лучших представителей сферы спорта

Образование
0
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

При участии акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялась церемония награждения победителей республиканской олимпиады для учащихся сельских школ и спортсменов, достигших высоких результатов в сфере, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу аким области. 

Фото: акимат Мангистауской области

По словам акима области, за последние два года в целях развития физической культуры и спорта было открыто 10 дополнительных государственных учреждений, только в 2025 году введены в эксплуатацию 6 спортивных объектов. Также он выразил уверенность, что открытие областного специализированного школы-интерната колледжа для одарённых детей и дирекции по развитию спорта позволит спортсменам региона в будущем достойно представлять страну на международной арене, в том числе на Олимпийских играх.

В ходе мероприятия также были особо отмечены достижения в сфере образования. По итогам республиканской олимпиады для учащихся сельских школ, прошедшей в городе Астана, школьники Мангистауской области завоевали Гран-при в номинации «Лучшая олимпиадная команда» по естественно-математическому направлению и заняли I место в номинации «Лучшая олимпиадная команда» по общественно-гуманитарному направлению.

Глава региона поздравил победителей, их родителей и руководящих учителей, подчеркнув, что поддержка одарённых детей в сельских школах останется приоритетным направлением для региона и в дальнейшем.

— Это не просто награда. Это результат упорства, непрерывного труда и искренней жажды знаний. Учиться в сельской школе и доказать свои знания на республиканском уровне — большое достижение и повод для гордости. Впереди вас ждёт большой путь. Сегодняшняя победа — один из первых важных шагов на этом пути. Пусть ваша любовь к знаниям никогда не угасает, а цели будут высоки! Желаю вам вырасти личностями, которые прославят нашу страну и родной регион. Поддержка одарённых детей в Мангистауской области остаётся одним из приоритетов. В дальнейшем мы продолжим повышать качество образования в сельских школах, поддерживать талантливых учащихся и создавать все условия для их достижений на республиканском и международном уровнях, — сказал Нурдаулет Килыбай.

В завершение мероприятия спортсменам и победителям олимпиады вручили награды и денежные премии. Также были отмечены родители победителей и их руководящие учителя.

#дети #олимпиада #Образование

Популярное

Все
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Куба объявила национальный траур по убитым в Венесуэле военным
Меня не интересует содержание таких бесед: Токаев – о встрече Назарбаева с Путиным
Трамп пообещал Родригес «судьбу похуже, чем у Мадуро»
Токаев – о событиях Қаңтара: Ряд руководителей не выдержали экзамен на верность Отечеству
Исправлением исторического абсурда назвал Токаев строительство АЭС
Более 45 тыс. домов и 2 тыс. предприятий остались без электроэнергии в Берлине
Нет желания посредничать в международных спорах, так же, как и стремления работать в ООН – Токаев
Не повод сеять панические настроения – Токаев о налоговой реформе
Минздрав заявил о резком снижении смертности от рака в Казахстане
Не собираюсь менять президентскую форму правления на парламентскую в угоду личным интересам - Токаев
В ЮАР около 150 человек пострадали от удара молнии
Недопустимо в мирное время: Президент – о гибели и травматизме в армии
Байден получает крупнейшую пенсию среди всех президентов США
В Японии продали тунца по рекордной цене
Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России
«Занимаюсь йогой, играю в настольный теннис» – Токаев ответил на вопрос о своем здоровье
Легализацию наркодоходов пресекли в Кызылординской области
Экс-руководителя колонии осудили в Павлодаре
2025 год стал самым теплым в Китае за последние 60 лет
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Зампреда АРРФР освободили от должности
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

В Казахстане создадут целостную и устойчивую систему образо…
Новая школа – лучшие возможности
Единую базу данных электронных журналов создадут на платфор…
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уж…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]