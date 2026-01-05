При участии акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялась церемония награждения победителей республиканской олимпиады для учащихся сельских школ и спортсменов, достигших высоких результатов в сфере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу аким области.

Фото: акимат Мангистауской области

По словам акима области, за последние два года в целях развития физической культуры и спорта было открыто 10 дополнительных государственных учреждений, только в 2025 году введены в эксплуатацию 6 спортивных объектов. Также он выразил уверенность, что открытие областного специализированного школы-интерната колледжа для одарённых детей и дирекции по развитию спорта позволит спортсменам региона в будущем достойно представлять страну на международной арене, в том числе на Олимпийских играх.

В ходе мероприятия также были особо отмечены достижения в сфере образования. По итогам республиканской олимпиады для учащихся сельских школ, прошедшей в городе Астана, школьники Мангистауской области завоевали Гран-при в номинации «Лучшая олимпиадная команда» по естественно-математическому направлению и заняли I место в номинации «Лучшая олимпиадная команда» по общественно-гуманитарному направлению.

Глава региона поздравил победителей, их родителей и руководящих учителей, подчеркнув, что поддержка одарённых детей в сельских школах останется приоритетным направлением для региона и в дальнейшем.

— Это не просто награда. Это результат упорства, непрерывного труда и искренней жажды знаний. Учиться в сельской школе и доказать свои знания на республиканском уровне — большое достижение и повод для гордости. Впереди вас ждёт большой путь. Сегодняшняя победа — один из первых важных шагов на этом пути. Пусть ваша любовь к знаниям никогда не угасает, а цели будут высоки! Желаю вам вырасти личностями, которые прославят нашу страну и родной регион. Поддержка одарённых детей в Мангистауской области остаётся одним из приоритетов. В дальнейшем мы продолжим повышать качество образования в сельских школах, поддерживать талантливых учащихся и создавать все условия для их достижений на республиканском и международном уровнях, — сказал Нурдаулет Килыбай.

В завершение мероприятия спортсменам и победителям олимпиады вручили награды и денежные премии. Также были отмечены родители победителей и их руководящие учителя.