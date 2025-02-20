В Мангистау презентовали концепцию развития визит-центра «Айракты»

Туризм
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20 февраля в селе Шетпе Мангистауского района состоялись общественные слушания по развитию туризма в районе горы Айракты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауского района

Фото: пресс-служба акимата

В мероприятии приняли участие депутаты маслихата, ветераны, представители гражданского общества, защитники природы и эксперты.

В ходе общественных слушаний обсуждались вопросы строительства визит-центров, а также других инфраструктурных объектов, направленных на улучшение условий для туристов и местных жителей в районе горы Айракты – одной из природных достопримечательностей Мангистау.

Цель проекта - создание комфортного и благоприятного пространства для туристов. Центр позволит гостям более подробно познакомиться с уникальной природой региона и ощутить дух традиционной культуры кочевников. Кроме того, предусматривается более бережное использование окружающей среды.

По проекту, у подножия горы Айракты будут построены глэмпинги в виде 15 геокупольных домиков, этноаул, чайхана и ресторан.  Все эти объекты будут возводиться  за счет средств отечественного инвестора.

По словам авторов проекта,  визит-центр позволит продвинуть экономику региона, увеличить количество внутренних и иностранных путешественников. Кроме того, даст возможность местным жителям открыть собственный бизнес, продавать свою продукцию и получать доход. В случае успешной реализации проекта, будет создано более 50 новых рабочих мест.

Участники общественных слушаний отметили, что строительство нового туристического объекта  принесет пользу всем  жителям района.

«Мы рады новости о том, что в Айракты построят гостиницу.  Причина в том, что у нас много аулов, занимающихся животноводством.  Если приезжим туристам показать верблюдов этого села и  пастуха, который угостит их  шубатом, приготовленным из верблюжьего мяса бешбармаком и бужы, доход обычного пастуха увеличился бы.  Будут открыты новые рабочие места.  У сельских таксистов также появится возможность заработать.  Мы единогласно поддерживаем проект», - рассказали жители.

#туризм #визит-центр

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