В Мангистау презентовали концепцию развития визит-центра «Айракты»

20 февраля в селе Шетпе Мангистауского района состоялись общественные слушания по развитию туризма в районе горы Айракты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауского района

Фото: пресс-служба акимата

В мероприятии приняли участие депутаты маслихата, ветераны, представители гражданского общества, защитники природы и эксперты.

В ходе общественных слушаний обсуждались вопросы строительства визит-центров, а также других инфраструктурных объектов, направленных на улучшение условий для туристов и местных жителей в районе горы Айракты – одной из природных достопримечательностей Мангистау.

Цель проекта - создание комфортного и благоприятного пространства для туристов. Центр позволит гостям более подробно познакомиться с уникальной природой региона и ощутить дух традиционной культуры кочевников. Кроме того, предусматривается более бережное использование окружающей среды.

По проекту, у подножия горы Айракты будут построены глэмпинги в виде 15 геокупольных домиков, этноаул, чайхана и ресторан. Все эти объекты будут возводиться за счет средств отечественного инвестора.

По словам авторов проекта, визит-центр позволит продвинуть экономику региона, увеличить количество внутренних и иностранных путешественников. Кроме того, даст возможность местным жителям открыть собственный бизнес, продавать свою продукцию и получать доход. В случае успешной реализации проекта, будет создано более 50 новых рабочих мест.

Участники общественных слушаний отметили, что строительство нового туристического объекта принесет пользу всем жителям района.