В Марокко предлагают отказаться от жертвоприношений из-за засухи и экономических трудностей

Сам король Мухаммед VI выполнит этот обряд от имени всего народа

Фото: Анадолу

Сообщение короля Мухаммеда VI относительно отказа от жертвоприношений было зачитано министром по делам религии и благотворительности Марокко Ахмедом эт-Тефиком на государственном телевидении, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу.

В сообщении короля указывается, что в стране наблюдаются климатические и экономические трудности, которые привели к значительному сокращению численности скота. Также было подчеркнуто, что хотя жертвоприношение является важным религиозным обрядом, выполнение его в нынешних условиях может стать непосильным бременем для населения.

В связи с этим власти страны призвали народ отказаться от от ритуала принесения животных в жертву и сообщили, что сам король Мухаммед VI выполнит этот обряд от имени всего народа.

В сообщении также отмечено, что Курбан-байрам будет отмечен с сохранением всех его духовных ценностей и традиционных ритуалов.

Отказ от жертвоприношений в Марокко уже имел место трижды: в 1963, 1981 и 1996 годах.