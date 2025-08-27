Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центральная избирательная комиссия постановила передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан члену Демократической партии Казахстана «Ак жол» Олжасу Нуралдинову, сообщает Kazpravda.kz

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров, вручая удостоверение и нагрудный знак установленного образца Олжасу Ельтайұлы, пожелал ему успехов в работе в составе депутатского корпуса.

Олжас Нуралдинов, 1989 г.р., предприниматель, председатель Алматинского городского филиала Демпартии «Ақ жол». Был депутатом маслихата Алматы по партийному списку Демпартии «Ақ жол», заместителем председателя комиссии маслихата по экономике и финансам. Член Общественного совета города Алматы III и IV созыва.