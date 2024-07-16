В МЧС появился новый комитет

Постановлением правительства образован новый комитет в системе министерства по чрезвычайным ситуациям РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Образовать республиканское государственное учреждение «Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», – говорится в тексте документа.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Также при Министерстве водных ресурсов и ирригации создали Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.

Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны.