В МЧС появился новый комитет
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Постановлением правительства образован новый комитет в системе министерства по чрезвычайным ситуациям РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
«Образовать республиканское государственное учреждение «Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», – говорится в тексте документа.
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
Также при Министерстве водных ресурсов и ирригации создали Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.
Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны.