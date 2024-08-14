В МИД Казахстана прокомментировали ситуацию в Курской области РФ

Политика
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Дана Аменова
корреспондент

Позицию внешнеполитического ведомства по этому поводу озвучил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Айбек Смадияров отметил, что Казахстан выступает за мирное урегулирование конфликтов между государствами исключительно мирным путем.

«Действительно, сегодня во всем мире с большой озабоченностью наблюдают за ситуацией в отдельных районах Курской области Российской Федерации. Хотел бы отметить, что Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств. В этой связи, мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария», – пояснил официальный представитель МИД РК.

Также он добавил, что МИД Казахстана приветствует любые усилия международного сообщества, нацеленные на конструктивный поиск взаимоприемлемых решений.

#ООН #МИД #Россия

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