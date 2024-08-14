В МИД Казахстана прокомментировали ситуацию в Курской области РФ

Позицию внешнеполитического ведомства по этому поводу озвучил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, сообщает Kazpravda.kz
Айбек Смадияров отметил, что Казахстан выступает за мирное урегулирование конфликтов между государствами исключительно мирным путем.
«Действительно, сегодня во всем мире с большой озабоченностью наблюдают за ситуацией в отдельных районах Курской области Российской Федерации. Хотел бы отметить, что Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств. В этой связи, мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария», – пояснил официальный представитель МИД РК.
Также он добавил, что МИД Казахстана приветствует любые усилия международного сообщества, нацеленные на конструктивный поиск взаимоприемлемых решений.