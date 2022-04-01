Министерство обороны Республики Казахстан опубликовало официальный комментарий касательно распространившегося в социальных сетях видео о нахождении российской техники в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz.

"Относительно передвижения российской техники в Костанайской области сообщаем, что на видеозаписи зафиксировано убытие из Байконура в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации в составе колонны подразделения обеспечения поисково-спасательных команд. Подразделение находилось в Казахстане с 14 марта в целях поиска капсулы с космонавтами, приземлившейся в Костанайской области", - говорится в информации.

Как сообщалось ранее, с космодрома Байконур был осуществлен пуск космического корабля «Союз МС-21», а также приземление корабля «Союз МС-19».

Напомним, блогер Танирберген Бердонгар на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором боевая колонна российских вооруженных сил передвигается в Костанайской области.

"Сегодня утром возле вокзала замечена боевая колонна российских вооруженных сил. Там было три КамАЗа с прицепами и четыре КамАЗа для перевозки людей", — сообщил Бердонгар.

Он отметил недоумение сограждан по поводу нахождения российской армии на территории Костанайской области. В связи с этим он от лица казахстанцев обратился к министерству обороны.

"Операция не секретная, перемещаются они днем, местные жители должны знать, что россияне делают в Казахстане", — заявил блогер.