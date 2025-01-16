В Минтранспорта сделали заявление по крушению самолета близ Актау

В ведомстве заявили, что не комментируют неофициальные данные из интернета, пока не будет завершено расследование причин авиакатастрофы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта РК продолжает работу для установления причин произошедшего.

Ранее в Интернете, в одном из российских телеграм-каналов, появилась неофициальная расшифровка разговора пилотов рухнувшего самолета. Ее достоверность в ведомстве не комментируют.

«До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника. Напомним, что комиссия опубликует предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО», - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий азербайджанской авиакомпании AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа). Всего погибло 38 человек. На борту были граждане Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и России. Все шестеро казахстанцев погибли.

В Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия.