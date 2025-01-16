В Минтранспорта сделали заявление по крушению самолета близ Актау

В ведомстве заявили, что не комментируют неофициальные данные из интернета, пока не будет завершено расследование причин авиакатастрофы, сообщает Kazpravda.kz
Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта РК продолжает работу для установления причин произошедшего.
Ранее в Интернете, в одном из российских телеграм-каналов, появилась неофициальная расшифровка разговора пилотов рухнувшего самолета. Ее достоверность в ведомстве не комментируют.
«До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника. Напомним, что комиссия опубликует предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО», - говорится в сообщении.
Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий азербайджанской авиакомпании AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа). Всего погибло 38 человек. На борту были граждане Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и России. Все шестеро казахстанцев погибли.
В Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия.