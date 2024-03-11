В Минцифры предупредили казахстанцев, получивших уведомления об утечке данных

Многие казахстанцы удивились, получив в приложениях eGov mobile уведомления о том, что их персональные данные имелись в базе сервиса по выдаче онлайн-кредитов zaimer.kz, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Ранее Минцифры сообщало, что данные более 2 млн наших граждан утекли в Сеть. Речь шла о клиентах вышеупомянутого сервиса. Однако на выходных оповещения об утечке данных получили и те, кто не обращался никогда за онлайн-кредитами.

– В случае если к вам пришло уведомление о том, что ваши личные данные утекли, при этом Вы не являетесь клиентом МФО Займер и не давали своего согласия на доступ к Вашим персональным данным, следует пожаловаться в Комитет информационной безопасности МЦРИАП РК для дальнейшего выяснения ситуации, – говорят в министерстве.

Отмечается, что это необходимо в целях безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что инфраструктура микрофинансовой организации Zaimer.kz была взломана. Из-за чего в открытом доступе в Telegram теперь находятся персональные данные двух миллионов казахстанцев, в том числе их ФИО, телефон, email, данные удостоверения личности, адреса регистрации и проживания, сведения о работе, а также данные банковских карт и банковских счетов.