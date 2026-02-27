В целях дальнейшего совершенствования Государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также подготовки органов управления, сил и средств служб гражданской защиты к весеннему периоду во всех регионах страны проведено Республиканское командно-штабное учение «Көктем-2026», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Данное мероприятие организовано в новом формате единой комплексной задачи по проведению повсеместных реальных противопаводковых мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС при неблагоприятном развитии паводковой обстановки весеннего периода.

В рамках практической части проводились мероприятия по оповещению, информированию населения, укреплению защитных дамб, очистке водопропускных сооружений, каналов и арыков, заготовке инертных материалов, вывозу снега, а также отработке аварийно-спасательных и поисковых работ, мероприятий по эвакуации и размещению пострадавшего населения.

В период учения укреплено 87 км дамб, очищено 1715 водопропускных сооружений, 750 км арыков и каналов, заготовлено 59 тыс. тонн инертных материалов, а также вывезено 383 тыс. кубических метров снега.

Социально уязвимым слоям населения оказана помощь по очистке от снега дворовых территорий 933 жилых домов и 70 социальных объектов, в том числе домов престарелых, интернатов и домов малюток.

В регионах организована работа комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС, противопаводковой и эвакуационных комиссий, оперативных штабов служб и формирований гражданской защиты, по результатам которых были приняты соответствующие решения по безопасному прохождению весеннего периода.

Проведены уточнения и корректировка паспортов безопасности территории, планов действий по ликвидации ЧС, картографических материалов по взаимодействию служб Государственной системы гражданской защиты, с внесением соответствующих изменений.

В целях отработки практических действий по оповещению и информированию населения проведению аварийно-спасательных работ, эвакуации, инженерных работ, в рамках учения проведены тактико-специальные учения, с привлечением всех заинтересованных служб и организаций, в которые привлечены более 8,5 тыс. человек, порядка 3 тыс. ед. техники.