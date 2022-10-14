В МВД РК прокомментировали видео с "нападением на россиянина"

В Telegram-канале «Жесть дня» появилась видеозапись избиения мужчины, якобы сделанная в одном из городов Казахстана. Пострадавший на видео – якобы мигрант из России, а нападавшие – граждане Казахстана. Причиной конфликта, как следует из ролика, стала межнациональная рознь. Кадры уже прокомментировали в Министерстве внутренних дел РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Как сообщили в ведомстве, сейчас нет никаких подтверждений того, что видео действительно снято в Казахстане.

«В настоящее время органами внутренних дел по данному видео проводятся проверочные мероприятия. Вместе с тем обращений в полицию не поступало», – прокомментировали в пресс-службе МВД РК.

Обратился к казахстанцам и министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали.

Он констатировал, что в последнее время наблюдается рост распространения откровенно провокационной и манипулятивной информации.

«В столице сейчас проходят ряд международных событий с участием глав ряда крупных государств, где принимаются важные исторические решения, что положительно влияют на имидж Казахстана. И понятно, что такие четко спланированные информационные атаки нацелены на дестабилизацию внутриполитического согласия в нашей стране.

Поэтому я прошу всех, особенно моих коллег, очень внимательно проверять на достоверность всю поступающую информацию», – призвал глава МИОР.

Кадры также обсуждают пользователи Казнета. К примеру, блогер Улан Абишев считает, что это видео – постановка, направленная на разжигание межнациональной розни.

«На фоне увеличения количества вбросов, распространения различных фейков, а также непрекращающихся серий DDoS-атак на сайты можно прийти к выводу, что вокруг Казахстана кем-то была развернута информационная кампания», – пишет он на своей странице в Facebook.