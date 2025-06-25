В столице под председательством министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ержана Саденова состоялось заседание Военного совета Национальной гвардии МВД с участием командного состава войск и представителей взаимодействующих органов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс служба НацГвардии МВД РК

Основной темой заседания стал анализ итогов служебно-боевой деятельности войск за первое полугодие 2025 года.

Были заслушаны доклады заместителя главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майора Кайрата Умбетова, а также командующих региональными командованиями. Обсуждены вопросы обеспечения правопорядка, состояния боевой подготовки, укомплектования новых воинских частей.

Министр подчеркнул, что в условиях реформирования правоохранительной системы особое значение приобретает укрепление потенциала Национальной гвардии и её готовность к выполнению задач по обеспечению общественной безопасности.

По итогам заседания министр поручил уделить особое внимание профилактике правонарушений среди военнослужащих, исключению случаев травматизма, обеспечению надлежащей дисциплины и служебного порядка, а также дальнейшему укреплению материально-технической базы воинских частей.

Отдельно поставлена задача перед Военно-следственным департаментом МВД об усилении контроля и превентивной работы среди военнослужащих всех воинских формирований.

Военнослужащие, проявившие себя в службе, были отмечены благодарственными грамотами.