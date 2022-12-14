В ночь на 12 декабря в водопроводе Петропавловска резко упало давление, и областной центр в третий раз за месяц остался без воды

Общество
Андрей Кратенко

Аким Петропавловска Руслан Анбаев на своей страничке в социальных сетях сообщил о порыве.

«Ночью произошел порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 800 миллиметров по ул. 314-й Стрелковой дивизии, – написал он. – Место порыва обнаружили. Сейчас ТОО «Кызылжар су» работает над устранением повреждения. Для беспрепятственного прохода специализированной техники временно перекрыт въезд в город со стороны озера Пестрого. На данный момент давление в водопроводе по городу восстанавливается. За исключением микрорайона Береке и Рабочего поселка. Специалис­ты делают все для повышения давления в данных районах. До полного восстановления давления воды будет организован ее подвоз. Я держу данный вопрос на личном контроле».

Более подробно об очередной аварии на водопроводе рассказал журналистам исполнительный директор ТОО «Кызылжар су» Арман Сауотов.

– В час ночи поступило сообщение, что в городе упало давление, бригада выехала на место, – проинформировал он. – Труба, о которой идет речь, была реконструи­рована в 2009 году. Причина аварии уже известна – оторвало втулку. Давление остается пониженным в Бензострое и Рабочем поселке. Стараемся нагнать его, чтобы все горожане были с водой. Устранять повреждение начали, для этого у нас есть все необходимое. Подтопило железную дорогу и территорию ТОО «Радуга», а также несколько двухэтажных домов. Откачку организовали, подвоз воды – тоже. В течение суток устраним повреждение.

– Какие возникают сложности? – поинтересовались журналисты.

– Погодные условия. Нужно будет утеплять место склейки, укрывать его, ведь соединять трубу можно только при плюсовой температуре. Для этого накроем место стыка, поставим тепловые пушки.

– Сколько техники задействовано?

– Работают три наши «бочки», четыре – городские, плюс насос­ные агрегаты, которые откачивают воду. Всего задействовано восемь бригад.

Арман Сауотов сообщил также, что все три крупные аварии, которые произошли в течение месяца, случились на пластиковых трубах, установленных в 2009 году. В последнем случае подрядчиком была фирма «Рустем», которой на данный момент уже не существует.

– Так что все затраты лягут на нас, – резюмировал Арман Сауотов.

В ночь на 13 декабря аварийные работы завершились. Аким Петропавловска Руслан Анбаев сообщил об этом на своей страничке в Instagram.

Популярное

Все
Масштабное живописное полотно, написанное людьми из более чем 190 стран, можно увидеть в Государственном музее искусств им. А. Кастеева
ЕАЭС: Взаимодействие с высоким интеграционным эффектом
Бывшие руководители санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте осуждены за взятки.
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Токаев уволил ряд судей
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Бабушка и внуки погибли при пожаре в Алматинской области
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Токаев дал ряд поручений в связи с ЧП в Экибастузе
Что делать, если ваш ребенок подвергся буллингу?
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Машина провалилась под лёд на Бухтарминском водохранилище, погибла женщина
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
В Казахстане появился стартап, позволяющий блокировать сайты и приложения интернет-мошенников. На вопрос, как этот проект поможет защитить казахстанцев, нам ответила генеральный директор компании New Aeon Жанна Акжанова
Стройматериалы горят на территории новостройки в Астане
«Такие, как я, не выживают...»
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов

Читайте также

Общество
Бывшие руководители санитарно-эпидемиологического контроля …
Общество
Масштабное живописное полотно, написанное людьми из более ч…
Общество
Студенческое общежитие на 110 мест открыли в Астане
Общество
Cколько кандасов смогут воспользоваться картой "Ата жолы"

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]