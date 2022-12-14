В ночь на 12 декабря в водопроводе Петропавловска резко упало давление, и областной центр в третий раз за месяц остался без воды

«Ночью произошел порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 800 миллиметров по ул. 314-й Стрелковой дивизии, – написал он. – Место порыва обнаружили. Сейчас ТОО «Кызылжар су» работает над устранением повреждения. Для беспрепятственного прохода специализированной техники временно перекрыт въезд в город со стороны озера Пестрого. На данный момент давление в водопроводе по городу восстанавливается. За исключением микрорайона Береке и Рабочего поселка. Специалис­ты делают все для повышения давления в данных районах. До полного восстановления давления воды будет организован ее подвоз. Я держу данный вопрос на личном контроле».

Более подробно об очередной аварии на водопроводе рассказал журналистам исполнительный директор ТОО «Кызылжар су» Арман Сауотов.

– В час ночи поступило сообщение, что в городе упало давление, бригада выехала на место, – проинформировал он. – Труба, о которой идет речь, была реконструи­рована в 2009 году. Причина аварии уже известна – оторвало втулку. Давление остается пониженным в Бензострое и Рабочем поселке. Стараемся нагнать его, чтобы все горожане были с водой. Устранять повреждение начали, для этого у нас есть все необходимое. Подтопило железную дорогу и территорию ТОО «Радуга», а также несколько двухэтажных домов. Откачку организовали, подвоз воды – тоже. В течение суток устраним повреждение.

– Какие возникают сложности? – поинтересовались журналисты.

– Погодные условия. Нужно будет утеплять место склейки, укрывать его, ведь соединять трубу можно только при плюсовой температуре. Для этого накроем место стыка, поставим тепловые пушки.

– Сколько техники задействовано?

– Работают три наши «бочки», четыре – городские, плюс насос­ные агрегаты, которые откачивают воду. Всего задействовано восемь бригад.

Арман Сауотов сообщил также, что все три крупные аварии, которые произошли в течение месяца, случились на пластиковых трубах, установленных в 2009 году. В последнем случае подрядчиком была фирма «Рустем», которой на данный момент уже не существует.

– Так что все затраты лягут на нас, – резюмировал Арман Сауотов.

В ночь на 13 декабря аварийные работы завершились. Аким Петропавловска Руслан Анбаев сообщил об этом на своей страничке в Instagram.