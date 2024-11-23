В «Ночном забеге» в Астане приняли участие 1,5 тыс. физкультурников

Спорт
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В Ботаническом саду столичные жители преодолели дистанцию в 4 километра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата

Фото: акимат Астаны

В ночное время к концу недели в Астане столбики термометров показывали -8 градусов. Несмотря на то, что организаторы установили лимит в 1000 человек, в Ботаническом саду традиционно было очень много людей, ведущих здоровый образ жизни. На очередном необычном «Ночном забеге» было зарегистрировано около 1 500 спортсменов-любителей.

«В год в Астане мы проводим около 800 спортивных мероприятий. Из них организовано 34 беговых марафона. Тем не менее, «Ночной забег» в 2024 году был организован впервые. Но поскольку горожане традиционно бегают перед Новым годом, нельзя сказать, что это наш первый опыт. Почему был выбран Ботанический сад? Ведь, во-первых, это удобная локация для многих участников. Во-вторых, мы можем свободно, безопасно бегать, не мешая дорожному движению в городе. В-третьих, поскольку он покрыт беговой дорожкой, вероятность получения травмы ниже. Не будем останавливаться на достигнутом. Впереди у нас семейный марафон», - прокомментировал руководитель отдела планирования спортивно-массовых мероприятий КГУ «Дирекция проведения спортивно-массовых мероприятий» акимата города Астаны Кольбай Жанбек.

Самым молодым участникам, собравшимся на забеге, было 10 лет, а самым возрастным - 68 лет. Бегуны-любители не только преодолели 4 километра, но и получили горячий чай и бутерброды в зоне финиша и специальную памятную медаль.

В конце мероприятия смартфон IPhone 15 Pro и 5 велосипедов были разыграны на лотерее, а в рамках акции «Таза Қазақстан» участники собрали мусор.

#Астана #физкультура #ночной забег

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