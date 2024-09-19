В Норвегии электрокаров стало больше, чем обычных авто

Европа , Авто
107
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Норвегия стала первой страной мира, где число электрокаров превысило число бензиновых автомобилей

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

К 2026 году электрических машин в стране станет больше, чем дизельных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DW.

Об этом говорится в отчете Информационного совета по дорожному движению Норвегии (OFV), опубликованном в среду, 18 сентября. Прогнозируется, что к 2026 году электрических машин в стране также станет больше, чем дизельных.

На сегодняшний день, по данным OFV, из примерно 2,87 млн автомобилей, зарегистрированных в Норвегии, почти миллион - дизельные, 754 303 - электрические, 753 905 - бензиновые. Еще 364 388 машин - гибридные.

Согласно прогнозу OFV, к 2030 году общее количество легковых автомобилей в Норвегии увеличится до примерно 3,1 млн. При этом, за последние двадцать лет, более миллиона бензиновых машин были выведены из норвежского автопарка и заменены в основном электрокарами.

«То же самое произойдет и с дизельными автомобилями», - говорится в отчете.

В июне прошлого года в ЕС впервые было продано больше электрокаров, чем дизельных машин.

В июне 2023 года в Европейском Союзе было впервые продано больше электромобилей (158 тысяч, или 15,1%), чем машин с дизельными двигателями (139,6 тысяч, или 13,4%). На первом месте тогда оказались бензиновые автомобили (36% продаж), на втором - гибридные (24%).

 

 

#бензин #Норвегия #электрокар

Популярное

Все
Спасибо, Астана! До встречи в Бишкеке!
За дорожным движением будут следить дроны
Поголовье росло лишь на бумаге
Пора «закрутить гайки»!
В Конаеве ликвидируют ряд гаражных кооперативов
Каждая новая уборочная непохожа на предыдущую
Началась страда у свекловодов
Экспортеры казахстанской фанеры настаивают на  расследовании
Актюбинцы пытаются задействовать эффективные меры, чтобы заинтересовать молодежь в получении рабочих специальностей
Общественники провели мониторинг в школах и детсадах Астаны
Нужно оставить фобии и двигаться вперед, развивая экономику!
От яблони Сиверса до легендарного апорта
Стабильный ресурс будущего
В производственной сфере – огромные перспективы
В индустриальный регион приходят инвестиции
Школьный «беспредел»
Триумф казахстанских паралимпийцев: удача или закономерность?
«Барыс» одержал первую победу в сезоне
Закон Республики Казахстан
KGRCC поможет укрепить взаимодействие с Германией
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
И сторонники, и противники строительства АЭС поддерживают проведение референдума
Нужно прислушаться к профессионалам
Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь
Не нужно бояться мирного атома
В полицию Астаны поступил тревожный звонок из Великобритании
В ряды спасателей МЧС вступил известный казахстанский спортсмен Артем Резников
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
Народный штаб за АЭС встретился с членами женского крыла партии AMANAT
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
Как рождается мирный атом
Чисто, красиво и добродушные люди: иностранцы поделились впечатлениями об Астане
Федеральный канцлер Германии посетит Казахстан с официальным визитом
Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау
79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке
Государства без идеологии быть не может
Фанаты Димаша после концерта убрали за собой мусор
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Культурная волна набирает силу
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Почти тысячу человек эвакуировали в Италии из-за затоплений
Еврокомиссия рекомендует ужесточить запрет на курение
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некото…
Apple и Google проиграли суды о миллиардных штрафах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]