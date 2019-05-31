В Нур-Султане задержали подозреваемых в кражах аккумуляторов

Общество
906
Фото пресс-службы департамента полиции Нур-Султана
Столичные полицейские по "горячим следам" задержали двух жителей города, подозреваемых в совершении серийных краж аккумуляторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

По информации ведомства, о хищении двух аккумуляторов с грузового автомобиля в полицию обратился предприниматель города. Полицейским с помощью камер видеонаблюдений удалось обнаружить и задержать подозреваемых, которые передвигались на автомашине. Ими оказались двое ранее судимых 38-летних жителя города.

В настоящее время они признались в совершении трех краж, преступной "добычей" подозреваемых стали 6 аккумуляторных батарей. Вещественные доказательства частично изъяты и возвращены владельцам, ведется расследование по статье "кража".

Задержанные водворены в изолятор временного содержания, проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просят обратиться в столичный департамент полиции по улице Бейбітшілік, 19, или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-61-07 либо "102".

Как отмечают полицейские, кражи аккумуляторов - один из самых распространенных видов краж с автомашин. С начала текущего года было раскрыто 62 подобные кражи, задержано 12 групп, специализировавшихся на хищениях АКБ.

"В целях предотвращения краж АКБ рекомендуем автолюбителям, прежде всего, оборудовать транспортное средство системой охранной сигнализации, парковать автомашину на территории охраняемых стоянок, организаций, охватываемых камерами видеонаблюдения либо находящихся под физической охраной. При выявлении подозрительных лиц на прилегающей к месту вашего посещения парковке, во дворах домов и т.д. немедленно сообщить в ОВД по телефону 102", - напомнили в ДП.

