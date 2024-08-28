В области Абай отопление дадут в срок

О подготовке к предстоящему отопительному сезону на заседании общественного совета рассказал заместитель акима области Димитрий Гариков. По его словам, на сегодня в области имеется 44 тепловых источника, 11 коммунальных предприятий и 330 автономных котельных. Нынче в регионе осуществляется 28 проектов на общую сумму 18,5 млрд тенге.

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– Ведутся строительство, реконструкция и ремонт 37,9 километра сетей и 17 тепловых источников. В текущем году в соответствии с финансированием планируется завершить работы на 29 километрах тепловых сетей. Таким образом, по итогам 2024 года ожидается снижение степени изношенности теплотрасс с 64,2 до 59,7%, – рассказал Димитрий Гариков.

По информации замакима области, разработана проектно-сметная документация на 18 млрд тенге.

– В начале года мы запросили финансирование за счет респуб­ликанского бюджета в объеме около 11 миллиардов тенге, но на сегодняшний день по этой линии идет кассовый разрыв, и нам было выдано всего 6,6 миллиарда тенге. Поэтому из девяти проектов, которые начали, на 100% закончим лишь пять. Помимо этого, готовится бюджетная заявка, разрабатываем за счет средств инвес­торов дополнительно 32 пакета проектно-сметной документации на дальнейшую реконструкцию и ремонт тепловых сетей, – сообщил Димитрий Гариков.

С образованием области за счет инвесторов разработано более 20 проектов по ремонту и обновлению теплотрасс. В прошлом году осуществлен масштабный проект по ремонту теплосети протяженностью 5,5 км на сумму 24 млрд тенге. Что касается нынешнего сезона, то в данное время подготовительные работы завершены: на объектах образования на 86%, здравоохранения – на 97%.

К отопительному сезону подготовлено 314 из 330 автономных котельных области, что составляет 95%.

Рассказал Димитрий Гариков и о предстоящем в областном цент­ре строительстве ТЭЦ-3. Сейчас завершается разработка технико-экономического обоснования.

– Этот вопрос мы озвучивали перед Премьер-министром в том плане, что сроки завершения разработки несколько раз переносились, – пояснил заместитель акима области. – Сейчас в плане указано, что срок завершения технико-экономического обоснования – IV квартал текущего года. Кроме того, ведем достаточно активные переговоры с российской стороной. Как вы знаете, в рамках соглашения специалисты из России будут строить ТЭЦ-3 в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау. Есть ряд вопросов, но, в принципе, переговоры вышли на финишную прямую. Как только будет завершено технико-экономическое обоснование, наступит следующий этап – заключение договора с подрядчиком и начало разработки проектно-сметной документации. По заявлению компании, это займет порядка девяти месяцев. Надеемся, в третьем квартале будущего года строительство уже начнется, – отметил Димитрий Гариков.

Также спикер рассказал о ситуа­ции со строительством модульной тепловой станции, которая появится в микрорайоне «Карагайлы» областного центра.

– У нас есть инвестор, который данную котельную строит. С ним были проблемы. Сейчас они, скажем так, решаются. Пришла часть оборудования с барнаульского завода. На прошлой неделе начали заливать фундамент, – сообщил заместитель акима области. – Начали реализацию проекта в начале лета и должны закончить до конца октября.