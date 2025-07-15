Ожидается, что на родину мыслителя приедут более 30 тысяч гостей

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В честь 180-летия Абая состоится фестиваль национальной культуры, спорта и туризма «Жеті қазына», сообщает собственный корреспондент Kazpravda.kz

Аким Абайского района Меиржан Смагулов заострил внимание на культурных мероприятиях, посвященных 180-летнему юбилею великого Абая.

– В этом году с 8 по 10 августа в селе Караул впервые пройдет национальный фестиваль культуры, спорта и туризма «Жеті қазына», который будет проведен на республиканском уровне. Название фестиваля основано на семи священных понятиях традиционного мировоззрения нашего народа: мужчина, красивая женщина, познание, орел, скаковая лошадь, борзая тазы и ружье. Планируется, что помимо конкурсов фестиваля культуры, спорта и туризма, в рамках «Жеті қазына» будет охвачено порядка 1 000 участников. В программе – любимая игра наших предков – тогызкумалак, национальные соревнования по конному спорту и қазақ күресі, - рассказал аким района.

90 голов лошадей и памятные подарки, спонсируемые предпринимателями и руководителями крестьянских хозяйств района, будут вручены в качестве призов. Победителям Аламан байге, топ байге, соревнований по қазақ күресі и айтыса также вручат ценные призы.

В рамках праздничных мероприятий на Караул Тобе будет создан масштабный этно-городок с учетом национального колорита, построят более 200 юрт.

В областном центре пройдет декада к юбилею мыслителя. Программа мероприятий начнется 1 августа на острове Бейбітшілік с этноаула и культурно-спортивных мероприятий. Об этом на пресс-конференции на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил исполняющий обязанности акима города Семей Бекжан Бапышев.

– В рамках декады в первый день состоится торжественное открытие «Адамзаттың алыбы – хакім Абай». Также на Арбате будут представлены документальные фильмы об Абае. В течение 10 дней в этноауле будут проходить открытые турниры по национальным видам спорта, интеллектуальные игры, марафоны, литературные и музыкальные вечера. В рамках юбилея пройдут республиканские выставки «Абай Quiz», чемпионат по қазақ күресі, международный марафон, мушайра акынов и творческие выставки. На берегу Иртыша будет организован турнир силового экстрима, в котором примут участие спортсмены со всех регионов страны, - сказал спикер.

Кроме того, с 5 августа состоится международный показ мод, на территории города пройдут театрализованные представления, посвященные личности Абая, творчество Абая будет доступно через QR-коды, будут организованы волонтерские и благотворительные акции.