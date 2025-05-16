В области Абай стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства

Образование
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Основная цель чемпионата – повышение престижа рабочих профессий, мотивация молодежи к получению профессионального образования, а также подготовка специалистов, соответствующих международным требованиям.

Фото Управления образования области Абай

В нынешнем чемпионате принимают участие более 215 студентов из 29 колледжей области, сообщает Kazpravda.kz

Соревнования проходят по 55 компетенциям. Уровень профессионального мастерства участников оценивают свыше 300 квалифицированных экспертов. Практический этап чемпионата проходит с 13 по 16 мая на современных производственных площадках 10 базовых колледжей.

В рамках чемпионата участники соревнуются по следующим направлениям: информационные технологии и робототехника, строительство и ремонт, общественное питание и сервис, инженерные и транспортные услуги, педагогика, творчество и здравоохранение, финансы, бизнес и дизайн.

В ходе церемонии открытия и.о. руководителя управления образования области Бауржан Туленов поздравил участников и подчеркнул значимость чемпионата:

«Чемпионат WorldSkills – это престижное и востребованное соревнование, которое проводится по всему миру. Оно является эффективной площадкой для развития профессиональных навыков молодежи и подготовки специалистов, соответствующих международным стандартам. Наша область два года подряд становится победителем республиканского чемпионата. Мы должны сохранить этот результат и стремиться к новым достижениям. Желаю участникам успехов и достойно представить свои учебные заведения», – отметил он.

Церемония закрытия и награждения победителей состоится 20 мая.

По итогам WorldSkills Abai – 2025 будет сформирована новая сильная команда, которая представит область на республиканском этапе и будет защищать честь региона на международном уровне.

#чемпионат

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