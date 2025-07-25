В области Улытау готовятся к сельхозпереписи

Экономика
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

В области Улытау масштабное исследование охватит свыше 17 тыс. домохозяйств и около 4 тыс. сельхозпроизводителей региона, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальная сельскохозяйственная перепись в Казахстане пройдет в период с 1 августа по 20 октября 2025 года. В списке участники и производители, чья деятельность связана с животноводством, растениеводством и рыбоводством, в том числе ТОО, крестьянские и фермерские хозяйства обязательно должны принять участие в переписи.

Также в период переписи планируется охватить всех, кто имеет приусадебный участок, сад, огород, выращивает сельхозкультуры для себя или содержит сельскохозяйственных животных, птицу и т.д.

Во время сельхозпереписи в вопросниках для юридических лиц будут вопросы, связанные с земельными и посевными площадями, поголовьем животных, сельскохозяйственной техникой и доступом к инфраструктуре. Респондентам предстоит ответить на вопросы о характеристиках их деятельности, трудовых ресурсах и других аспектах сельхоздеятельности.

Что касается домохозяйств, то владельцев распросят о площади земель, о том, сажают ли они сезонные или многолетние культуры, имеется ли поголовье скота или птицы, выгоняют ли их на пастбище, где содержат скот. 

Масштабное статистическое наблюдение проводится по поручению Главы государства и решению Правительства. Для проведения переписи в области Улытау задействовуют около 30 интервьюеров.

#Улытау #перепись

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