В области Жетісу незаконно взимали деньги с многодетных и лиц с инвалидностью

Акимы сельских округов и директоры школ области Жетысу незаконно удерживали суммы обязательных взносов с заработных плат лиц с инвалидностью, многодетных матерей, матерей-героинь, а также награжденных степенями «Алтын алқа», «Күміс алқа», «Материнская слава», передает Kazpravda.kz
Согласно требованиям Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании», такие взносы для указанной категории граждан уплачиваются государством. Несмотря на это недобросовестными работодателями было удержано более 5,5 миллиона тенге с 166 граждан, нуждающихся в поддержке.
По акту надзора прокуратуры области нарушенные права указанных граждан восстановлены, начата процедура возврата незаконно удержанных денежных средств. Виновные должностные лица, в том числе два акима сельских округов, один директор школы, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура подчеркивает важность соблюдения прав каждого гражданина и готова реагировать на любые случаи нарушения законодательства.