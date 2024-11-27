В области Жетісу незаконно взимали деньги с многодетных и лиц с инвалидностью

Акимы сельских округов и директоры школ области Жетысу незаконно удерживали суммы обязательных взносов с заработных плат лиц с инвалидностью, многодетных матерей, матерей-героинь, а также награжденных степенями «Алтын алқа», «Күміс алқа», «Материнская слава», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно требованиям Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании», такие взносы для указанной категории граждан уплачиваются государством. Несмотря на это недобросовестными работодателями было удержано более 5,5 миллиона тенге с 166 граждан, нуждающихся в поддержке.

По акту надзора прокуратуры области нарушенные права указанных граждан восстановлены, начата процедура возврата незаконно удержанных денежных средств. Виновные должностные лица, в том числе два акима сельских округов, один директор школы, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура подчеркивает важность соблюдения прав каждого гражданина и готова реагировать на любые случаи нарушения законодательства.