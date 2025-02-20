В области Жетісу разоблачено более 300 дропперов

Департаментом полиции при координации прокуратуры области Жетісу с помощью системы «Антифрод» создано 380 инцидентов для выявления лиц, причастных к интернет-мошенничеству, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

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В результате установлены данные более 300 дропперов и заблокированы переводы денежных средств на сумму 8,1 млн тенге.

С потерпевшими проведена разъяснительная работа по возврату похищенных средств путем подачи исков в суд.

Только за январь 2025 года в суды подано 18 исков о неосновательном обогащении в отношении «дропперов», из них 12 исков на сумму 23,8 млн тенге удовлетворены, остальные находятся на стадии рассмотрения.

В настоящее время потерпевшим возмещено более 11 млн тенге.

Кроме того, в рамках уголовного дела временно приостановлена оплата и начисления по кредитам 11 потерпевшим на сумму 27 млн тенге.

Прокуратура области Жетісу призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки интернет-мошенников.