В области Жетісу заблокировали 30 площадок по продаже наркотиков

Криминал
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Венера Баталова
корреспондент

Сайты занимались незаконной пропагандой запрещенных веществ

Фото: Генеральная прокуратура

В ходе мониторинга социальных сетей были выявлены каналы в мессенджерах и сайты, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ на территории области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Генеральной прокуратуры

Посредством информационной системы «Кибернадзор» были заблокированы 30 наркоплощадок с рекламой наркотиков.

Прокуратурой области работа в данном направлении ведется на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что в области Жетісу Департаментом КНБ области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

Также в Актау задержана группа в составе трех лиц, которые рекламировали синтетические наркотики.

В Павлодарской области пресекли деятельность преступной группы, занимающейся сбытом наркотических средств посредством интернет-магазина в мессенджере Telegram.

#прокуратура #наркотики #борьба с наркопреступностью

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