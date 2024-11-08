В области Жетісу заблокировали 30 площадок по продаже наркотиков

Фото: Генеральная прокуратура

В ходе мониторинга социальных сетей были выявлены каналы в мессенджерах и сайты, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ на территории области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Генеральной прокуратуры

Посредством информационной системы «Кибернадзор» были заблокированы 30 наркоплощадок с рекламой наркотиков.

Прокуратурой области работа в данном направлении ведется на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что в области Жетісу Департаментом КНБ области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

Также в Актау задержана группа в составе трех лиц, которые рекламировали синтетические наркотики.

В Павлодарской области пресекли деятельность преступной группы, занимающейся сбытом наркотических средств посредством интернет-магазина в мессенджере Telegram.