Закладки с наркотиками маскировали под камни в Павлодаре

Полицейские Павлодарской области пресекли деятельность преступной группы, занимающейся сбытом наркотических средств посредством интернет-магазина в мессенджере Telegram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Каждому участнику группы была отведена своя роль. Интернет-магазин ежедневно раскладывал от 30-ти до 50-ти закладок с психотропным веществом «скорость».

Участники группы маскировали психотропные вещества гипсом и пластилином под обычные камни. 28-го октября задержаны четверо жителей Павлодара: владелец интернет-магазина, оператор продаж, фасовщик и курьер.

Доказана криминальная деятельность фигурантов и добыты вещественные доказательства.

«По факту сбыта наркотических и психотропных веществ проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы», – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Спикер уточнил, что у пятерых подозреваемых изъяты психотропные и наркотические вещества, мобильные телефоны, sim-карты, ноутбуки.

Полиция предупреждает, что за совершение преступлений, связанных с наркотиками, грозит наказание в виде лишения свободы от 10-ти до 15-ти лет.