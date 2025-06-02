В области Жетысу в региональную палату предпринимателей «Атамекен» поступило обращение местной Ассоциации поставщиков о проблемах с финансированием кружковой работы с детьми, сообщает Kazpravda.kz

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«Вопрос был рассмотрен на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, - сообщили в пресс-службе региональной палаты предпринимателей. - Бизнесмены предоставили информацию о том, что в 2023 году в рамках программы подушевого финансирования в Жетысу была возвращена в бюджет неосвоенная сумма в размере свыше 830 миллионов тенге, из которых значительная часть — средства творческого заказа. И аналогичная ситуация, по данным Ассоциации поставщиков ArtSportEdu, повторяется в 2025-м».

Как оказалось, при переходе с платформы ArtSport на Damu Bala была аннулирована ранее сформированная очередь детей, что поставило под вопрос принцип «равного доступа» и справедливости. На сегодня в ней зарегистрировано более 8 тысяч детей, однако ваучеры для того, чтобы дети могли посещать творческие кружки, до сих пор не выданы.

«На совместной встрече предпринимателей, общественников и представителей Палаты предпринимателей области Жетысу было принято решение рекомендовать провести проверку данной ситуации со стороны прокуратуры и антикоррупционного ведомства, - сообщили в пресс-службе региональной палаты предпринимателей. - Также предложено организовать рабочие встречи с управлением культуры с участием руководства, а не только отделов, подготовить расширенную справку с обоснованием причин сложившейся ситуации. Возможно, рассмотреть вопрос на уровне акима области, и в случае необходимости инициировать внесение изменений в действующие правила подушевого финансирования, как на уровне местных исполнительных органов, так и при республиканских структур».

Поставщики услуг подчеркивают, что вопрос носит системный характер, касается сотен семей и десятков субъектов малого бизнеса, и не может быть оставлен без внимания.