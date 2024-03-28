В ООН подсчитали объем выброшенной еды в день

В мире
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Айман Аманжолова
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По данным ООН, более 1 млрд порций еды выбрасывается в день, а 800 млн человек страдают от голода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Каждый день в мире выбрасывается более 1 млрд порций еды, в то время как около 800 млн человек голодают, следует из доклада, опубликованного 27 марта на сайте программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

В 2022 году в мире было выброшено впустую 1,05 млрд т еды, то есть примерно пятая часть доступной людям пищи. При этом 783 млн человек страдали от голода, а треть человечества столкнулась с отсутствием продовольственной безопасности.

Из общего количества продуктов питания, выброшенных на свалку, на долю домохозяйств приходится 60%, предприятий общественного питания — 28% и розничной торговли — 12%.

«Пищевые отходы — это глобальная трагедия. Миллионы людей голодают сегодня, пока по всему миру выбрасывают еду», — сказала Ингер Андерсен, исполнительный директор ЮНЕП.

По ее словам, воздействие таких отходов наносит значительный ущерб климату и природе.

Это объясняется тем, что при разложении пищевых отходов образуется метан. Он примерно в 80 раз сильнее нагревает атмосферу, чем углекислый газ в течение первых 20 лет.

Пищевые отходы не только способствуют изменению климата, но и могут усугублять его, говорится в докладе.

Так, в странах с жарким климатом выбрасывают больше продуктов, чем в странах с более прохладным климатом, поскольку при более высоких температурах сложнее хранить и транспортировать продукты, до того как они испортятся.

В докладе также указывается, что количество продуктов, выбрасываемых впустую в странах с высоким и средним уровнем дохода, различается всего на 7 кг на человека в год. При этом в сельских районах выбрасывается меньше. Вероятным объяснением этого может быть то, что пищевые отходы могут отдавать домашним животным, скоту или отправлять на компост.

#ООН #еда #климат #голод #ресторан

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