В организации услуг инватакси в ЗКО выявили нарушения

Транспорт,Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

В Каратобинском районе услуги инватакси оказывали только в рабочие дни с 08:00 до 19:00, игнорируя ночи, выходные и праздники

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Западно-Казахстанской области в ходе анализа состояния законности в сфере защиты прав лиц с инвалидностью выявлены нарушения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

По Каратобинскому району зарегистрировано 19 лиц с инвалидностью, передвигающихся на кресло-колясках, из них 4 несовершеннолетних.

В соответствии с разработанной технической спецификацией Каратобинского районного отдела занятости и социальных программ услуги инватакси оказывались только в рабочие дни с 08:00 до 19:00. Такие условия противоречат требованиям действующего законодательства и влекут ущемление прав лиц с инвалидностью.

Также поставщик услуг инватакси не соответствует предъявляемым квалификационным требованиям. Услуги инватакси оказывались на транспортном средстве, не оборудованном специальным приспособлением для перевозки лиц с инвалидностью в кресло-колясках, отсутствует специальное детское удерживающее устройство, не имеет отличительного знака такси.

По представлению прокуратуры Каратобинского района условия конкурса на оказание услуг инватакси на 2025 год приведены в соответствие с законодательством и теперь включают режим работы в дневное и ночное время в течение суток, выходные и праздничные дни.

Кроме того, по представлению прокуратуры района руководителю Каратобинского районного отдела занятости и социальных программ объвлено «предупреждение о неполном служебном соответствии» за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.

#прокуратура #нарушение #инватакси

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