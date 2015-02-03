Интервью В основе реформ – открытый рынок и снижение бюрократии для бизнеса Рысты АЛИБЕКОВА

Следует отметить, что к обязанностям посла Ее Королевского Величества в Республике Казахстан доктор К. Браун приступила 10 января 2013 года, заменив на этой должности г-на Дэвида Морана, переведенного на другую дипломатическую работу. Как следует из послужного списка, г-жа Браун работает в Министерстве иностранных дел Великобритании с 1985 года. Она назначалась на различные дипломатические должности в Москве, Нью-Йорке, Брюсселе. До приезда в Астану в течение четырех лет являлась послом Ее Величества в Азербайджане.



– Госпожа Кэролин Браун, как вы оцениваете развитие казахстанско-британских отношений? Какие направления сотрудничества, на ваш взгляд, являются наиболее перспективными?



– Взаимоотношения между Великобританией и Казахстаном развиваются очень динамично как в торгово-экономической, так и в других сферах партнерства. Взглянув на статистику, я была приятно поражена тем, сколько британских министров посетило Казахстан в прошлом году и сколько казахстанских министров в свою очередь побывало в Великобритании за тот же период. Надеюсь, что этот тренд сохранится и в будущем.



Что же касается торгово-экономического взаимодействия, то Великобритания является третьим крупнейшим инвестором Казахстана. Британские компании, количество которых неуклонно растет, заняты в первую очередь в нефтегазовой сфере, а также в таких секторах казахстанской экономики, как торговля, возобновляемая энергия, образование, финансовые и юридические услуги, горнодобывающая промышленность.



Проводимые совместно форумы являются эффективным инструментом для обмена опытом, поиска взаимовыгодных интересов, создания совместных предприятий. Например, первое историческое заседание британско-казахстанской межправительственной комиссии состоялось в ноябре прошлого года. Сопредседателем МПК с британской стороны является лорд Ливингстон, возглавляющий торгово-инвестиционное направление британской политики. Казахстанскую сторону в комиссии возглавляет министр по инвестициям и развитию господин Асет Исекешев. МПК была образована в результате первого в истории двусторонних отношений визита действующего британского Премьер-министра в Казахстан. Господин Дэвид Камерон посетил Астану и Атырау в июле 2013 года, что послужило импульсом для ускоренного развития двусторонних отношений.



Мы с большим удовлетворением приветствуем шаги казахстанского Правительства по привлечению иностранных инвестиций. Так, например, огромную роль играет принятие безвизового режима для британских граждан, желающих приехать в Казахстан.



Расширение взаимовыгодного сотрудничества способствует развитию воздушных связей, в частности установлению прямых рейсов между Алматы и Лондоном и между Астаной и Лондоном. В конце прошлого года Правительство Великобритании открыло визовые цент­ры в Астане и Атырау. Наряду с этим в декабре прошлого года мы запустили дополнительную услугу ускоренного оформления визы – Priority Visa. Теперь уже и в Астане мы можем обрабатывать визовые заявления за 5 рабочих дней при обычных условиях. Таким образом, возможность перелета между нашими двумя столицами, облегченный визовый режим, а также поддержка правительств в Лондоне и Астане – это условия для перехода на новую стадию увеличения темпов роста торговли между обеими странами.



– В конце прошлого года Президент нашей страны выступил с Посланием народу Казахстана "Нұрлы жол". Какое впечатление произвело на вас обращение Главы государства, что вам больше всего запомнилось в документе?



– В Послании Президента Казахстана объявлено о новой экономической программе. На мой взгляд, программа экономического стимулирования принята своевременно. Ключевая идея Послания – это использование средств из национальных резервов, а также инвестиций таких международных институтов, как Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк, для привлечения еще больших объемов инвестиций. Речь идет о том, чтобы иностранные инвесторы стремились вкладывать средства именно в Казахстан.



И в этом направлении уже предпринимаются определенные шаги. Так, в декабре прошлого года в Лондоне министр национальной экономики гос­подин Ерболат Досаев провел встречи с международными инвесторами, базирующимися в столице Великобритании, в том числе с представителями ЕБРР, и презентовал возможности для иностранных инвесторов в проекте государственно-частного партнерства по строительству Алматинской кольцевой дороги (проект БАКАД). Данный тендер открылся сравнительно недавно и является первой крупной инвестицион­ной возможностью после принятия программы "Нұрлы жол". Мы хотим пожелать успехов как в осуществлении данного проекта, так и в привлечении будущих инвесторов. Мы с моими коллегами, а также высокими британскими государственными служащими, такими как профессор Чарльз Хендри, работаем над достижением этой цели.



Мы понимаем и признаем амбиции Казахстана в его стремлении к 2050 году войти в число 30 наиболее развитых стран мира. Этой цели можно достичь только путем открытия рынков и снижения уровня бюрократии. Необходимо снизить административную нагрузку государственных структур на бизнес.



Уже в текущем году мы намерены объявить об учреждении Британской коммерческой палаты (British Chamber of Commerce) в Казахстане. На сегодня в республике работает такое количество британских компаний в различных секторах, конечно, включая нефтегазовый, что пришло время для создания такой коммерческой палаты, которая будет представлять их интересы по примеру Национальной палаты предпринимателей. Кроме того, существует целый ряд британско-казахстанских диалоговых площадок в обеих странах, есть множество возможностей для британских инвесторов, желающих зайти на казахстанский рынок, а также для британских экспортеров, желающих найти информацию о данном рынке и узнать об условиях вхождения в него.



– В ходе стартовавшей в нынешнем году второй пятилетки индустриализации упор делается на инновации. Готовы ли британские компании приходить к нам с новыми технологиями, ноу-хау, экспертными знаниями или их деятельность в основном сконцентрирована на добывающем секторе?



– Привлечение новых технологий важно для любой страны, но в особенности для такой, как ваша, – с большой территорией и относительно небольшим количеством населения. Здесь должны рассматриваться все аспекты процесса. Вам необходимо гарантировать то, что образование отвечает потребностям бизнеса. Так, например, я рада, что университетский колледж Лондона является партнером Назарбаев Университета, что КБТУ в Алматы тесно сотрудничает с Британским советом в сфере развития профессионально-технического образования, с тем чтобы оно стало современным и прогрессивным. Я также рада тому, что государственные органы Великобритании сотрудничают с холдингом "Кәсіпқор", и это даст гарантии того, что профессионально-техническое образование будет соответствовать требованиям работодателей. Таким образом, сначала вам нужно позаботиться о качестве образования, затем убедиться в доступности бизнес-возможностей.



Недавно я беседовала с британской компанией, которая инвестирует в проект строительства солнечной и ветряной электростанций в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. Остается месяца два до официального запуска первой ветроэлектростанции. Это крупнейший проект, а также пример британской компании, которая настолько уверена в казахстанском рынке, что вкладывает свои деньги в долгосрочные проекты в секторе возобновляемой энергии.



Но существуют и другие возможнос­ти. Так, например, британско-датская компания "Шелл" в сотрудничестве с Министерством энергетики и NADLoC за последние два года привлекла целый ряд иностранных нефтегазовых компаний, чтобы разработать детальную дорожную карту технических пот­ребностей на ближайшие 10–15 лет. Это масштабная и кропотливая работа, позволяющая определить, какими возможностями и качествами должны обладать казахстанские поставщики, чтобы поддержать развитие отечественного нефтегазового сектора на мировом уровне. Ведь чтобы достичь этих высот через 10 лет, вы уже сейчас должны начать строить, уже сейчас определить необходимые технологии, обучать выпускников, обеспечить качественное профессионально-техническое образование и создавать такую бизнес-среду, в которой казахстанские компании смогут успешно работать на этом рынке. Данная технологическая "дорожная карта" была очень тепло встречена казахстанским Правительством, стала своеобразным макетом для планирования следующего этапа развития инноваций и местного содержания.



– С момента обретения независимости наша страна взяла курс на повышение доли местного содержания. Хотелось бы узнать о британском опыте поддержки отечественных товаропроизводителей.



– Мы понимаем, что для такой страны, как Казахстан, с уровнем доходов населения выше среднего, но все-таки с не до конца развитым индустриальным сектором, велика роль развития местного содержания. В то же время очень важно, чтобы вы делали это через открытие рынков, поддержку партнерских отношений и использование рынка как инструмента для развития эффективных компаний. Подход, который не приведет к успешному развитию казахстанской индустриально-технологической базы, – это закрытие рынка, введение защитных барьеров.



Я представляю поколение 70-х годов. В то время темпы развития британской экономики стремительно падали. У нас процветало протекционистское отношение, акцент делался на приобретение только британских продуктов. Тогда мы не входили в европейское сообщество, к которому присоединились в конце 70-х. Что изменилось? Мы приняли решение присоединиться к европейскому рынку и открыть собственный рынок, позволить иностранным товарам зайти на рынок, а потребителям приобретать их, развивать инновации как часть британской системы образования и занятости. Нам пришлось снизить барьеры в системе занятости, ввести гибкий рынок труда. Мы приняли тот факт, что некоторые британские компании в новых условиях обанкротятся, и создали такую среду, которая позволила привлечь другие страны инвестировать в наше государство. Так, например, крупные японские производители учредили свои предприя­тия на территории Великобритании, международные банки и юридические фирмы решили открыть свои штаб-квартиры в Лондоне.



Конечно, к успеху мы шли несколько лет. Но ключевая идея в основе таких реформ – идти навстречу международным рынкам, вести политику открытости. Все очень просто: если вы соревнуетесь с кем-либо, у вас два выхода: либо вы преуспеете и станете лучше, либо вы проиграете и уйдете с рынка. Рост мировой экономики за последние 25 лет показывает, насколько важны открытость рынка и снижение барьеров для международной торговли. Я рада, что Правительство Казахстана серьезно нацелено на завершение переговоров по вхождению в ВТО. Я не могу придумать никакого более подходящего пути, чтобы поддержать амбиции Казахстана по вхождению в 30 наиболее развитых стран мира.



– Но именно в Великобритании зародилась акция Buy British! – "Покупай британское!", призывавшая своих граждан приобретать отечественную продукцию…



– Buying British – это был слоган 70-х годов, но очень быстро британское правительство обнаружило, что лучше поддерживать открытый рынок, способствовать тому, чтобы образовательная система – университеты, колледжи, профессионально-техническое образование – понимали нужды бизнеса, обеспечивали их кадрами, и гарантировать гибкость рынка труда, с тем чтобы фирмы могли сокращаться в размере, когда их бизнес шел не так успешно, и нанимать новых служащих, когда они преуспевали. И эта стратегия оказалась значительно эффективнее, чем кампания Buy British 70-х годов.



И этот постулат лежит в "сердце" решения, принятого Правительством Казахстана, а именно – интеграция в иностранные рынки. У любого правительства всегда есть выбор: закрыть рынки и пользоваться только национальными поставщиками, но в стране с населением в 17 миллионов человек сделать это очень сложно. К тому же история показывает: чем более открыт рынок и чем больше вы привлекаете иностранных инвестиций, тем больше вы способствуете развитию конкуренции ваших собственных фирм с зарубежными, а следовательно, вы обуславливаете качественный рост ваших компаний. Это занимает больше времени, и вам нужно создать образовательную и профессиональную базу, но если вы пойдете этим путем, значит, вы будете более успешны в будущем. Слоган Buy British выглядит очень соблазнительно, но в действительности то, что приносит пользу, – это наличие выбора у покупателей. Они могут купить британский продукт, но также они могут купить другие продукты. Это значит позволить самому рынку сделать вас эффективными.



Я хотела бы также привести пример того, как Великобритания смогла выбраться из трудностей 70-х годов и увеличить местное содержание и объемы торговли. Ключевым фактором в повышении конкурентоспособности Великобритании до сегодняшнего уровня было обучение и развитие специалистов, а это означает взаимодействие промышленности с образовательной сферой. Например, университет Роберта Гордона в Абердине был открыт специально для работы с Imperial College в Лондоне по инженерному делу и с нефтяными компаниями, которые в то время только начали разработку добычи нефти в Северном море. Результатом данного сотрудничества была разработка новых образовательных программ для инженеров узких технологических специальностей в таких областях, как бурение, сварка, морская добыча и так далее. За 10 лет такого сотрудничества между бизнесом и образовательными учреждениями в Великобритании сфера материально-технического обеспечения, а также нефтегазовая отрасль выросли с нуля до почти 300 тысяч человек как часть развития иностранными инвесторами нефтедобычи в Северном море. Это тот самый пример успешного и тесного сотрудничества с бизнесом, его поддерж­ки, посредством чего государство может способствовать устойчивому развитию страны.



– Усиливающиеся в мировой экономике кризисные явления ставят в сложное положение местных производителей. Принимаются ли в Великобритании дополнительные меры по их защите?



– Я рада утверждать, что правильная экономическая политика моего Правительства в тяжелые годы экономического кризиса привела к тому, что в настоящее время Великобритания представляет собой самую быстрорастущую экономику среди стран "большой семерки". И это произошло благодаря тому, что мы приняли сложное решение сократить государственный заем, снизить государственные расходы на министерства и государственную службу, уменьшить барьеры для иностранных инвесторов и привлечь их в страну, обеспечить увеличение производительности, а также экспортную активность за пределами Европы. Это явилось одной из причин посещения Премьер-министром Дэвидом Камероном Казахстана в 2013 году. Мы рассматриваем Казахстан как страну с динамично развивающейся экономикой, а не только как новый развивающийся рынок. И мы хотели бы построить наши отношения таким образом, чтобы достичь больших объемов в торговле, инвестициях, больших связей в сферах науки, инноваций и развития, а также образования и культуры.



– И все же отечественным производителям без поддержки государства не обойтись. На каких направлениях, по вашему мнению, нужно сосредоточиться в этой сфере?



– Мы приветствуем решение вашего Правительства создать индустриальные кластеры в различных регионах Казахстана и уверены, что это именно та политика, которая позволит собрать вместе инновации и компании различных размеров во взаимосвязанных отраслях промышленности, таких как нефтехимия или обрабатывающая промышленность. Очень важен еще и тот факт, что данные индустриальные кластеры позволят развивать не только Астану, Алматы либо Атырау, но и другие города. И мы рады участвовать в этих процессах. Я знаю о растущем количестве британских фирм, которые запрашивают в посольстве информацию о рыночных возможностях.



В вопросах развития местного содержания весомым подспорьем служат всевозможные форумы, диалоговые площадки. Так, например, крупные деловые встречи британского и казахстанского бизнеса совместно с NADLoC способствуют развитию партнерских отношений между британскими и казахстанскими компаниями в сфере материально-технического обеспечения нефтегазового сектора. Отрадно отметить, что на сегодня казахстанскими и британскими компаниями создано 38 совместных предприятий в нефтесервисе. Это успешные компании, функционирующие на казахстанском рынке. Именно такой тип взаимоотношений ведет к передаче знаний и опыта. Это один из результатов открытия казахстанского рынка, снятия барьеров для вхождения в рынок, а также снижения административной нагрузки. И это должно продолжаться и в будущем.



Другим ярким примером является форум, прошедший в Манчестере 28 ноября прошлого года. В нем участвовала делегация из 13 казахстанских компаний, возглавляемая председателем правления NADLoC господином Кайратом Бектургеневым и депутатом Мажилиса, председателем правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым. Британскую сторону представляли 18 компаний во главе со специальным посланником Премьер-министра Великобритании по торговле в Казахстане профессором Чарльзом Хендри. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере материально-технического обеспечения нефтегазовой отрасли. Это пример того, как компании обеих стран совместными усилиями стремятся определить новые торговые возможности, развивать конкурентоспособные совместные предприя­тия и в конечном счете увеличивать использование казахстанских товаров, работ и услуг.



В сентябре текущего года в Лондоне состоится очередной ежегодный Глобальный форум по местному содержанию. Он проводится в британской столице ежегодно и позволяет сформировать мировое видение относительно развития местного содержания с другими странами в контексте открытия международных рынков. И мы будем рады участию Казахстана в данном форуме, это станет следующим шагом в усилиях наших правительств в вопросах развития местного содержания в Казахстане.



Мы с радостью будем продолжать сотрудничество и в будущем, чтобы гарантировать рост и развитие. В XXI веке успех будет сопутствовать странам гибким, инновационным, снизившим административные барьеры для частного бизнеса. Это подход, который необходим в будущем.