В основе – системный подход

Парламент,Сельское хозяйство
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В Павлодаре сенаторы обсудили с местными аграриями стратегию развития переработки продукции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Состоялось выездное заседание Комитета Сената Парламента РК по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий. Цель такого формата – открыто обсудить конкретные проблемы, с которыми сталкиваются регионы в сфере развития переработки и сбыта сельхозпродукции, и совместно рассмотреть эффективные пути их решения. Заседание прошло в рамках реализации Послания Президента РК «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» и собрало представителей Сената, центральных и местных исполнительных органов, бизнес-сообщества, фермеров и отраслевых экспертов.

– Развитие переработки и сбыта продукции – это ключ к устойчивому развитию села. Мы должны не просто выращивать, но и эффективно реализовывать сельхозпродукцию. Это стратегический вопрос, который напрямую влия­ет на занятость, доходы и продовольственную безопасность, – подчеркнул председатель комитета Сената Али Бектаев.

Хорошим примером для масштабирования в регионах может стать и павлодарская модель агропереработки, ориентированная на кооперацию, поддерж­ку фермеров и экспортный потенциал. По данным акимата области, сегодня в Прииртышье работает 251 перерабатывающее предприятие. За первый квартал этого года регионом экспортировано 92 тыс. тонн сельскохозпродукции на 24,3 млн долларов США, при этом доля переработанной продукции сос­тавила более 60%.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов подчеркнул, что регион не просто увеличивает объемы, а организовывает каждый этап: от поля до прилавка, создавая устойчивую систему, в которой фермеры ощущают поддержку, а потребители – уверенность в качестве продуктов. Ну а ключевой вектор для стабильного роста отрасли – привлечение инвестиций. В ближайшие три года в регионе планируется реализация еще 57 новых агропроек­тов на сумму 100 млрд тенге.

Впрочем, развитие агропереработки повсеместно сталкивается с рядом вызовов, их также обсудили на заседании комитета Сената. К барьерам, которые нужно преодолеть в первую очередь, относятся нехватка производственных мощностей и инфраструктуры, слабая логистика, непрозрачность каналов сбыта и зависимость от посредников, ограниченные финансовые и технические ресурсы фермеров.

В рамках дискуссии прозвучали предложения по развитию кооперации, запуску малых перерабатывающих предприятий, созданию цифровых платформ для прямой торговли, а также организации сельскохозяйственных ярмарок и заключению прямых контрактов между фермерами и торговыми сетями. Предложенные меры по усилению господдержки, расширению доступа к финансам и развитию кооперации между бизнесом и государством вполне жизнеспособны и могут существенно улучшить ситуацию в отрасли.

Стоит отметить, что в рамках выездного заседания депутаты посетили ряд действующих предприятий. Все предложения, прозвучавшие на совещании, будут систематизированы и направлены в Правительство для дальнейшей проработки и возможного внедрения.

#Сенат #сельское хозяйство #Павлодарская область

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