На основании жалобы от сельхозпроизводителей и акимата Жамбылской области на повышение цен на аммофос Агентство по защите и развитию конкуренции проводит антимонопольное расследование в отношении ТОО "Казфосфат", сообщает Kazpravda.kz.

Анализ состояния конкуренции на рынке первичной реализации аммофоса показал, что ТОО "Казфосфат" занимает доминирующее положение.

"В ноябре 2021 года произошел рост цены на аммофос с 125 000 тенге до 168 750 тенге. По сравнению с началом года, рост составил 35%. При этом в январе 2022 года цена составила 185 625 тенге. По соотношению к январю 2021 года рост цены составил 48,5%. Вместе с тем изменение расходов, необходимых для производства и реализации товара, несоразмерны изменению цены реализации товара", - отметили в агентстве.

В рамках расследования установлено, что ТОО "Казфосфат", злоупотребляя доминирующим положением, реализовывало

аммофос по монопольно высокой цене, что, в свою очередь, влияет на цену конечной продукции, а также на покупательскую способность в целом.

На основании статьи 224 Предпринимательского кодекса, проект заключения по результатам расследования направлен ТОО "Казфосфат". Вопрос о юридической ответственности подлежит разрешению после подведения итогов расследования, добавили в пресс-службе.