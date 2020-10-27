В ожидании внешнего позитива

В своем традиционном комментарии, сопровождающем объявление решения по ставке, регулятор отметил, что восстановление экономической активности в мире происходит умеренно и носит неустойчивый характер на фоне второй волны COVID-19. В результате нового всплеска заболеваемости на планете регистрируется рекордное количество заразившихся, и это вынуждает правительства многих стран, включая крупнейших торговых партнеров Казахстана – страны ЕС и Россию, вводить новые ограничения.

На рынке нефти наблюдается повышенная волатильность, связанная с неопределенностью по восстановлению мирового спроса. Возрастают геополитические риски.

«Сохранение неопределеннос­ти и повышение вероятности реа­лизации внешних рисков ограничивают потенциал снижения базовой ставки», – подчеркивает регулятор.

Второй месяц подряд наблюдается стабилизация инфляции. Дезинфляционные факторы продолжают превалировать и выражаются в подавленном совокупном спросе, снижающихся реальных доходах населения и медленном восстановлении деловой активности.

В свою очередь на повестке присутствуют и проинфляционные факторы, к которым можно отнести возможное ускорение инфляции из-за отложенного спроса, ожидаемое ухудшение текущего счета платежного баланса и отложенную консолидацию государственного бюджета, ухудшение эпизоотической ситуации (массовый падеж птицы в результате распространения птичьего гриппа), повышение цен на бензин из-за замедления роста производства, активизации экспорта, увеличение тарифов на электроэнергию и ускорение роста цен на сахар в РФ.

По итогам сентября 2020 года годовая инфляция складывается на уровне 7%, что ниже ожиданий Национального банка. Ее продовольственная и непродовольственная компоненты стабилизировались, составив 10,8%

(в августе 10,9%) и 5,5% (в августе 5,5%) соответственно. Инфляция платных услуг сформировалась на уровне 3,6%. В свою очередь реальный сектор с начала года демонстрирует ожидаемый спад, при этом тренд на восстановление экономики продолжается.

За 9 месяцев 2020 года ВВП сократился в соответствии с прогнозами на 2,8%. Негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику Казахстана сохраняется, однако в отдельных секторах наблюдается улучшение, обусловленное смягчением карантинных мер и государственной поддержкой.

В сентябре положительный вклад внесли отрасли обрабатывающей промышленности (2,9%), сельского хозяйства (5,1%), строи­тельства (24,2%), информации и связи (7,3%). В торговле впервые с марта зафиксирован рост на 2,7%.

Основной отрицательный вклад в динамику ВВП внесли отрасли горнодобывающей промышленности (–7,7%) и транспорта (–23,1%).

Итоги опроса предприятий указывают на небольшое улучшение настроений в реальном секторе. В сентябре 2020 года индекс деловой активности (ИДА) поднялся на 2,2 пункта и составил 47,6 (июль – 44,7, август – 45,4). При этом уровень ИДА сохраняется ниже 50 пунктов, что все еще говорит о подавленной экономической активности и преобладании дезинфляционных факторов. Индекс бизнес-климата после 6 месяцев нахождения в отрицательной зоне в сентябре перешел в положительную, составив 2 пункта.

Инвестиции в основной капитал в январе – сентябре 2020 года снизились на 4,9%, отражая эффект шока, вызванного пандемией коронавируса. Восстановление инвестиционной активности происходит в транспорте и профессиональной, научно-технической деятельности (с начала года рост на 5,7% и 57,1% соответственно).

Негативная динамика инвестиций сохраняется в горнодобывающей отрасли, где спад по итогам января – сентября углубился по сравнению с предыдущими месяцами (спад на 23% в январе – сентябре 2020 года). Снижение инвестиций отмечается также в торговле, строительстве и финансовой деятельности. Все остальные отрасли реального и государственного секторов демонстрируют рост инвестиций в основной капитал.

Реальные денежные доходы населения в августе 2020 года продолжили сокращаться при замедлении роста реальных заработных плат. Годовое снижение реальных денежных доходов составило 2,5%.

В январе – августе 2020 года в структуре номинальных доходов населения отмечалось снижение доли доходов от самостоятельной занятости и рост доли доходов от работы по найму и доходов в виде трансфертов. Это сопровождается продолжением рос­та расходов республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение (в январе – августе 2020 года рост на 17,6%). В августе рост реальной заработной платы (без учета малых предприятий) составил 3,5%, в сентябре – 3,0%.

Ситуация во внешнем секторе остается неопределенной в отношении скорости восстановления мировой экономики. МВФ в октяб­ре улучшил прогноз развития мировой экономики на 2020 год с –4,9% до –4,4%, однако скорректировал ожидания по 2021 году в сторону снижения с 5,4% до 5,2%.

Неопределенность по темпам восстановления мировой экономики из-за ситуации с коронавирусом сохраняется. При этом результаты президентских выборов в США и размер пакета стимулирующих мер со стороны Соединенных Штатов остаются одними из существенных риск-факторов для внешних рынков.

Положение на мировом рынке нефти складывается в рамках базового сценария, предполагающего цену на нефть на уровне 40 долларов за баррель. В сентябре 2020 года цены на нефть марки Brent опускались ниже 40 долларов за баррель с последующим восстановлением, что было связано с повторными вспышками коронавируса в мире, а также ростом предложения углеводородов на мировых рынках.

По оценкам международных организаций, до конца 2020 года и в 2021-м спрос на нефть продолжит восстанавливаться. Рост предложения будет обеспечиваться в основном странами вне ОПЕК. При этом основные риски на данном рынке сохраняются: это неопределенность в отношении пандемии COVID-19, восстановление добычи нефти в Ливии и в США, низкая дисциплина среди стран ОПЕК+.

Совокупность многих из вышеприведенных факторов ведет к тому, что по итогам 9 месяцев 2020 года ожидается переход текущего счета платежного баланса Казахстана в отрицательную зону. Ухудшение условий торговли в марте-апреле из-за снижения цен на нефть и объемов ее добычи отразится на показателях платежного баланса в третьем квартале.

Отрицательный текущий счет платежного баланса будет обу­словлен первым за последние 20 лет дефицитом торгового баланса, вызванным опережающим темпом сокращения экспорта над импортом.

Следующее решение по базовой ставке объявят 14 декабря по результатам предстоящего прогнозного раунда «ноябрь-декабрь». Оно будет основано на обновленных прогнозах по инфляции и других макроэкономических показателей в зависимости от складывающейся динамики и продолжения пандемии коронавируса, что позволит проанализировать соответствие монетарных условий ожидаемой и фактически складывающейся ситуации в экономике, а также оценить потенциальное наличие пространства для снижения ставки с учетом достижения цели по инфляции в 2021 году.