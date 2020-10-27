В ожидании внешнего позитива
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Михаил Максимов
В своем традиционном комментарии, сопровождающем объявление решения по ставке, регулятор отметил, что восстановление экономической активности в мире происходит умеренно и носит неустойчивый характер на фоне второй волны COVID-19. В результате нового всплеска заболеваемости на планете регистрируется рекордное количество заразившихся, и это вынуждает правительства многих стран, включая крупнейших торговых партнеров Казахстана – страны ЕС и Россию, вводить новые ограничения.