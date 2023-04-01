В Павлодаре легковушка врезалась в грузовик: пассажир погиб

Аudi столкнулся с автомашиной Man с прицепом в Павлодаре, передает Кazpravda.kz .

Фото пресс-службы ДП Павлодарской области

ДТП произошло сегодня, 1 апреля, около 12:45, сообщает пресс-служба ДП региона. Водитель автомашины Аudi, по улице Малая объездная, не уступил дорогу и совершил столкновение с грузовиком Man Hennigdorf.

В результате ДТП, пассажир Аudi скончался на месте.

По факту проводится проверка. Обстоятельства и причины совершения происшествия будут установлены в ходе проверки.