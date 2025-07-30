По предварительной информации, женщина выбросила детей с пятого этажа и затем спрыгнула с высоты сама, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Очевидцы трагедии позвонили в «скорую помощь». Как пояснили медики, вызов поступил в 13.00 часов от прохожего, который рассказал о случившемся в одном из домов по улице Нурмагамбетова.

По первой категории срочности выехали три бригады, которые были на месте уже через шесть минут. Двое детей в тяжелом состоянии доставлены в детскую областную больницу, женщина – в павлодарскую городскую больницу №1.