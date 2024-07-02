В Павлодарской области оставшиеся из-за паводка без жилья семьи отметили новоселье

Общество
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Екатерина Бескорсая

Местный застройщик дает на эти дома пожизненную гарантию

фото Валерия Бугаева

Весной в регионе больше всего досталось от паводка жителям села Жалаулы Актогайского района – здесь в марте из-за глубокого промерзания почвы и резкого потепления, да еще с дождями и ветром, вода из степи пришла в аул. Подтопило 14 домов, стоящих в низине, и в апреле власти ввели режим ЧС.

Соответствующая комиссия по оценке ущерба тогда приш­ла к выводу, что девять домов можно отремонтировать, а вот пять восстановлению не подлежат. Уже 9 апреля владельцы пострадавших домов получили компенсацию, чтобы начать ремонт. Отметим, что павлодарский регион был одним из первых, где в период с 28 марта по 12 апреля выплатили компенсации по всем 125 заявкам, поступившим от жителей области, чье имущество в разной степени пострадало во время паводка.

Для пяти семей в Жалаулы было решено строить типовые дома, причем на самой высокой точке местного рельефа, чтобы сразу же исключить повторение весеннего сценария. Меньше чем за три месяца в Жалаулы возвели новостройки.

И вот ключи от новых домов вручили сельчанам – новоселов поздравил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

– В этом году наша область пережила несколько чрезвычайных ситуаций, был непростой период паводков. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил помочь всем пострадавшим. Мы приложили максимум усилий и оказали всестороннюю помощь сельчанам. На встрече с пострадавшими я говорил не волноваться, что мы все приведем в порядок. Благодарю вас за терпение и выдержку, жителей региона – за помощь и спонсорство. Желаю добра вам в новых домах, счастья вашим семьям, – сказал глава региона.

Для жалаулинцев это событие стало настоящим праздником. Торжественной церемонией вручения ключей не ограничились – устроили концерт артистов областной филармонии имени Исы Байзакова, предусмотрели развлекательную программу с национальными играми. От имени жителей Актогайского района выступил почетный гражданин Павлодарской области, ветеран сферы культуры Бейсенби Мукажанов – в знак благодарности за помощь он посвятил государству песню-арнау.

Семьи Сматаевых, Баймановых, Муллиных, Даирбековых, дома которых не подлежали восстановлению, – многодетные, женщины в них – обладательницы знаков «Күміс алқа».

– Спасибо всем большое. Очень счастлив, что именно на этом мес­те построили нам новый дом. Раньше здесь была землянка моих родителей. Мы здесь выросли, – поделился радостью Мархабат Сматаев.

Светлана Муллина, камышитовый дом которой пострадал одним из первых, вспоминает: такого разгула стихии, как в этот раз, не было давно.

– Я живу здесь с детства, и за всю мою жизнь это вторые такие паводки. Самые страшные были в 1985 году, тогда люди на лодках плавали. В этом году обошлось без этого, – говорит Светлана Муллина. – Вода зашла неожиданно 29 марта в 12 часов ночи. Высота была полметра. Мы были в шоке, не знали, за что хвататься. Не было смысла куда-то что-то выносить, потому что вокруг была вода. Пострадало все.

Поэтому к огромной радости жалаулинцев неравнодушные земляки помогли и с бытовой техникой: депутаты областного и городских маслихатов приобрели для них холодильники, телевизоры, стиральные машины, кухонные плиты, кондиционеры, пылесосы.

Стоит добавить, что руководитель подрядной организации, строившей дома, Александр Те­рентьев пообещал сельчанам пожизненную гарантию. И в целом перед строителями стояла первоочередная задача возвести не просто комфортное, но самое качест­венное жилье.

– Я родился в Актогайском районе, здесь живет моя мама. Поэтому это был проект не бизнеса, а социальной ответственности. Дом должен быть архитектурно красивым, внутри – функциональным, и жителям здесь должно житься комфорт­но, – подчеркнул Александр Те­рентьев. – Мы свое слово сдержали, за качество отвечаем.

В каждый новый дом пло­щадью в 102 квадрата провели питьевую воду, канализацию, котел на твердом топливе установили с запасом – рассчитан он на 200 квадратов. Кроме того, сделали здесь и отдельные скважины с чистой водой на случай проблем с центральным водопроводом.

Немаловажно, что в Жалаулы продолжаются строительные работы для того, чтобы обезопасить село в будущем. Здесь возводят 6 км защитной дамбы, чтобы полностью снять риски подтоплений, кроме того, организовывают три котлована на 200 тысяч кубов воды. Вокруг искусственных водоемов будут ограждения для безопасности людей и животных. Два котлована почти готовы, полностью объекты сдадут в конце июля.

А накануне торжественного новоселья в Жалаулы прошло еще одно важное мероприятие – в Павлодарском Доме дружбы чествовали участников ликвидации ЧС. Асаин Байханов выразил глубокое уважение и приз­нательность приглашенным за самоотверженную работу и помощь. Благодарственные письма получили спасатели, пожарные, полицейские, волонтеры и предприниматели. Отметили и юных жителей области – десятилетнего Мираса и восьмилетнюю Амину, которые весной разбили свои копилки, чтобы помочь пострадавшим от паводков.

#паводок #жилье #Павлодарская область #новоселье #вручение ключей

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