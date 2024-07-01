Пострадавшим от паводка вручили ключи от новых домов в Павлодарской области

Ключи от 5 новых домов вручили пострадавшим от паводка в селе Жалаулы Актогайского района. Новосёлов поздравил аким области Асаин Байханов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: пресс-служба акимата области

«Я очень рад, что люди, чьи дома пострадали и были признаны аварийными, справляют сегодня новоселье. По поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева мы постарались максимально ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации в вашем селе. Спасибо всем за выдержку в трудные времена»,- сказал глава региона.

Аким области также поблагодарил спонсоров - группу ERG и АО «ЦАЭК», а также местную строительную компанию «Актогай-Агро», которые за 3 месяца построили качественные дома. Дома возвели в новом месте, на возвышенности.

«ERG все 30 лет своей деятельности в Казахстане была вместе со страной. Собственный шанырак – крыша над головой – самое главное для любой семьи, поэтому мы счастливы быть причастными к радости наших соотечественников, которые обрели новое жилье. Ведь миссия нашей компании – обеспечивать процветание тех, кто на нас полагается», - отметил член Совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов.

«Спасибо всем большое. Очень счастлив, что именно на этом месте построили нам новый дом. Раньше здесь была землянка моих родителей. Мы здесь выросли», - поделился радостью житель села Мархабат Сматаев.

Семьи Сматаевых, семья Баймановых, Муллиных, Даирбековых, - дома которых не подлежали восстановлению - многодетные, обладатели знаков Күміс Алқа.

Все новоселы получили в подарок бытовую технику (холодильники, телевизоры, стиральные машины, кухонные плиты, кондиционеры и др.) от депутатов областного маслихата, а также маслихатов трех городов области.

От имени жителей Актогайского района, почетный гражданин Павлодарской области, ветеран сферы культуры Бейсенби Мукажанов, посвятил в знак благодарности за помощь государству песню-арнау.

Артисты КДЦ «Шанырак» и областной филармонии Исы Байзакова подарили сельчанам яркую концертную программу. Также были организованы спортивные соревнования.