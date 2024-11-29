В Павлодарской области с начала года пункты доверия по профилактике ВИЧ-инфекции посетило почти 55 тысяч человек

Как показывает практика, значительные успехи в стабилизации ВИЧ-инфекции тесно связаны с прогрессом в области защиты прав человека. В свою очередь, достижения в ответных мерах на ВИЧ повлекли меры по укреплению системы здравоохранения, расширению сферы услуг в рамках бесплатной медицинской помощи

Фото: Павлодарский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции

К примеру, в Павлодарском областном центре по профилактике ВИЧ-инфекции в рамках ГОБМП на протяжении ряда лет проводится обследование и консультирование населения по вопросам ВИЧ-инфекции, выдаются сертификаты с результатом обследования на ВИЧ для выезда в зарубежные страны. Профилактическая и медико-социальная помощь ключевым группам населения оказывается в пунктах доверия и дружественных кабинетах, сюда входит выдача средств индивидуальных защиты, диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем.

Медицинская помощь людям, живущим с ВИЧ-инфекцией, психосоциальные, юридические и медицинские консультации, динамическое наблюдение за больными ВИЧ-инфекцией организованы в соответствии с действующими клиническими протоколами в рамках ГОБМП. Также выдаются антиретровирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции, проводится диагностика ВИЧ-ассоциированных заболеваний, обеспечивается лабораторный мониторинг за эффективностью лечения.

Населению доступна доконтактная и постконтактная антиретровирусная профилактика при наличии показаний, а также другие функции в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

Сегодня в Павлодарском областном центре по профилактике ВИЧ-инфекции 2 265жителей региона получают антиретровирусную терапию, за 10 месяцев текущего года проведено 3197 анализов по определению иммунного статуса, 4 107 анализов на определение эффективности терапии. Обследовано почти 100% беременных женщин на ВИЧ-инфекцию и их половых партнеров. В дружественном кабинете по профилактике инфекций, передающихся половым путем, консультацию получили 2 891 человек, из них более 250-ти прошли доконтактную профилактику и 38 –постконтактную. Кроме того, с начала года почти 55 тысяч человек посетили 15 пунктов доверия, открытых в районах области.

В стабилизации эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции и ее искоренению крайне важны такие действия со стороны общества, как принятие, уважение, забота и соблюдение прав в доступе к обследованию, лечению, а также в социализации, права на труд. Поэтому не случайно, 1 декабря – День борьбы со СПИДом в этом году пройдет под лозунгом «Выбирайте правильный путь – путь прав человека».

Эксперты считают, что если поставить права человека в центр внимания, мир сможет положить конец ВИЧ как угрозе общественному здоровью к 2030 году. Призыв «Идите по пути прав» останется ключевым и для мероприятий следующего года.

В рамках областного декадника с 20 ноября по 1 декабря Павлодарский региональный центр по профилактике ВИЧ-инфекции запланировал ряд мероприятий, включающий широкое освещение в СМИ вопросов по профилактике и лечению данной инфекции.

Всемирный день борьбы со СПИДом – это призыв к действиям по защите здоровья каждого через защиту прав каждого.