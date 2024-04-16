В Павлодарской области теперь ожидают регулируемый паводок

В текущем году это будет второй масштабный паводок в регионе. Урон от первого – природного, к счастью, оказался не столь масштабным, как в других областях Казахстана.

фото Валерия Бугаева

Но тем не менее в официальной статис­тике числятся 38 домов, оказавшихся в воде, большая часть в селе Жалаулы. Там пять построек в итоге вынуждены были признать аварийными. Вместо них к середине лета возведут новые, но теперь уже в другом, на более возвышенном месте. Спонсора уже нашли. 80 семей из числа пострадавших получили помощь на общую сумму более 86 миллионов тенге. Выдача компенсаций и оказание помощи пострадавшим семьям продолжается.

А на очереди – новый паводок, но уже регулируемый и рукотворный. И даже скажу, желанный. Дело в том, что в 2022 году из каскада ГЭС Восточного Казахстана, что ожидалось, должны были сбросить 5,8 кубических километ­ра воды, как практиковалось прежде, а дали лишь 4,64. Тем не менее это поз­волило затопить около 65% поймы Павлодарской области. В 2023 году ситуация со сбросом иртышской воды стала еще хуже. Региону пообещали сбросить 4,59 кубических километра воды, а отпустили лишь 4,11, чем значительно подорвали экономику многих животноводческих хозяйств облас­ти, которые даже начали резать скот из-за недостатка кормов, получаемых от поймы.

Поэтому нынешний паводок в павлодарском Прииртышье ждали с большими надеждами. И они оправдались. Как сообщил на заседании акимата глава области Асаин Байханов, нынешний разлив Иртыша будет рекордным за пос­ледние 11 лет. Так как из каскада ГЭС ВКО объем попуска назвали в пределах 6,5 млрд м3 воды. Ориентировочная площадь затопления составит почти 90% поймы области. Ее параметры – 377 тыс. га. Значит, вода должна разлиться примерно на 300 тыс. га. Вал потока с ГЭС в течение 18 дней будет 3 500 кубометров в секунду. А продолжительность работ по попуску воды составит примерно 26 дней. То есть все это время иртышская вода станет находиться на пойме.

Если так будет, то крестьянские хозяйства гарантированно запасут луговое сено, которое составляет 40% всего ежегодного запаса этого вида кормов. Плюс увеличится число рыбы в Иртыше, так как она сможет полноценно отметать икру, из которой вылупятся мальки. Воспрянет и другая живность, а также деревья и кусты этого ареала. Что касается Иртыша, то его русло будет основательно прочищено потоками воды, что благо для судоходства и водозаборов.