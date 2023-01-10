В первую пятерку претендентов на звание «Лучший композитор» французского конкурса Cannes Short Film Festival вошел казахстанец Давид Литвинов

Культура
91
Андрей Кратенко, Северо-Казахстанская область

Заведующий музыкальной частью Областного русского театра драмы им. Н. Погодина написал музыку для короткометражного фильма Victoria, снятого режиссером Александ­ром Шингуровым. Как сообщили в пресс-службе театра, короткометражка снималась специально для среднеазиатского конкурса 48 Hour Film Race, организованного дипломатической миссией США в Казахстане.

– Наш фильм победил в номинации «Лучшая драма», – говорит Александр Шингуров. – Пос­ле этого мы решили отправить нашу работу еще на несколько европейских конкурсов. И не ошиблись: в конкурсе Cannes Short Film Festival музыка из фильма, написанная Давидом Литвиновым, вошла в пятерку лучших произведений. Я был уверен, что мы войдем в конкурсную программу, хотя и понимал, что выдержать огромную конкуренцию будет сложно. Но мы, конечно, надея­лись. Всей нашей съемочной команде огромное спасибо!

Искренне удивился этому событию и сам композитор Давид Литвинов:

– Помню, Александр Шингуров говорил, что есть и в Каннах фестиваль короткого метра. Мы поговорили и забыли. Честно сказать, о награде и не думал до тех пор, пока супруга не сообщила, что в Instagram меня поздравляют с номинацией. Вот было удивление!

Музыку для спектаклей в Областном русском театре драмы им. Н. Погодина Давид Литвинов пишет с 2012 года. Кроме того, он коллекционирует этнические инструменты. Зрители запомнили Давида и по небольшой роли в спектак­ле «Қаракөз» по мотивам одноименной повести Мухтара Ауэзова. Над постановкой работал режиссер Юрий Ханинга-Бекназар, его заинтересовали горловое пение Давида плюс необычная техника его игры на классической гитаре, которая имитирует игру на домбре.

Давид Литвинов использует в своих композициях и такой необычный инструмент, как пайсяо – древний музыкальный духовой инструмент, китайский аналог флейты Пана. Но самым любимым инструментом для него остается гитара. В его коллекции музыкальных инструментов их несколько.

Популярное

Все
В первую пятерку претендентов на звание «Лучший композитор» французского конкурса Cannes Short Film Festival вошел казахстанец Давид Литвинов
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
В Казахстане усилят ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Токаев дал поручения новым министрам
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Коммунальная ломка
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы

Читайте также

Культура
Побывать на могиле Шокана Уалиханова мечтала всегда
Культура , В мире
В Кыргызстане запретили петь под фонограмму
Культура , В мире
Ушла из жизни "королева панка" – известный модельер Вивьен …
Культура
Итоги года: культура

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]