В первую пятерку претендентов на звание «Лучший композитор» французского конкурса Cannes Short Film Festival вошел казахстанец Давид Литвинов

– Наш фильм победил в номинации «Лучшая драма», – говорит Александр Шингуров. – Пос­ле этого мы решили отправить нашу работу еще на несколько европейских конкурсов. И не ошиблись: в конкурсе Cannes Short Film Festival музыка из фильма, написанная Давидом Литвиновым, вошла в пятерку лучших произведений. Я был уверен, что мы войдем в конкурсную программу, хотя и понимал, что выдержать огромную конкуренцию будет сложно. Но мы, конечно, надея­лись. Всей нашей съемочной команде огромное спасибо!

Искренне удивился этому событию и сам композитор Давид Литвинов:

– Помню, Александр Шингуров говорил, что есть и в Каннах фестиваль короткого метра. Мы поговорили и забыли. Честно сказать, о награде и не думал до тех пор, пока супруга не сообщила, что в Instagram меня поздравляют с номинацией. Вот было удивление!

Музыку для спектаклей в Областном русском театре драмы им. Н. Погодина Давид Литвинов пишет с 2012 года. Кроме того, он коллекционирует этнические инструменты. Зрители запомнили Давида и по небольшой роли в спектак­ле «Қаракөз» по мотивам одноименной повести Мухтара Ауэзова. Над постановкой работал режиссер Юрий Ханинга-Бекназар, его заинтересовали горловое пение Давида плюс необычная техника его игры на классической гитаре, которая имитирует игру на домбре.

Давид Литвинов использует в своих композициях и такой необычный инструмент, как пайсяо – древний музыкальный духовой инструмент, китайский аналог флейты Пана. Но самым любимым инструментом для него остается гитара. В его коллекции музыкальных инструментов их несколько.