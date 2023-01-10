В первую пятерку претендентов на звание «Лучший композитор» французского конкурса Cannes Short Film Festival вошел казахстанец Давид Литвинов
Культура
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Андрей Кратенко, Северо-Казахстанская область
Заведующий музыкальной частью Областного русского театра драмы им. Н. Погодина написал музыку для короткометражного фильма Victoria, снятого режиссером Александром Шингуровым. Как сообщили в пресс-службе театра, короткометражка снималась специально для среднеазиатского конкурса 48 Hour Film Race, организованного дипломатической миссией США в Казахстане.