Фото: краеведческий музей СКО

День отца с каждым годом становится всё более значимым праздником в Казахстане. Он появился в нашей стране сравнительно недавно, но его идея уже нашла отклик у тысяч семей. Важно поблагодарить отцов, подчеркнуть их важную роль в воспитании детей и напомнить о ценности семейных связей.

Тимбилдинг в Петропавловске под символичным названием «Я – продолжение твоей жизни» объединил десятки отцов и детей в атмосфере творчества, доверия и открытого общения. Организаторы постарались наполнить встречу смыслом: через командные игры, арт-практики и живые беседы участники раскрывали тему родительского участия, поддержки, важности быть рядом не только физически, но и эмоционально.

Участники признались, что впервые почувствовали, насколько важно проводить время с ребёнком в формате «на равных», то есть играя, рисуя, обсуждая. Такие мероприятия помогают снять напряжение, наладить контакт и напомнить: отцовство — это не только ответственность, но и радость, и вдохновение.

Для сведения: впервые День отца отметили в США в 1910 году — благодаря инициативе Соноры Смарт Додд, чьего отца-одиночку она хотела поблагодарить за самоотверженное воспитание шестерых детей. Праздник официально утвердили в 1972 году. Со временем традиция распространилась по всему миру.

Сегодня День отца отмечают в более чем 70 странах, включая Канаду, Японию, Великобританию, Францию, Южную Корею, и теперь — Казахстан. В каждой стране формат разный: от массовых шествий до семейных обедов, спортивных мероприятий и флешмобов. Но суть одна — признание важности отцовской любви, участия и заботы.