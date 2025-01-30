В Петропавловске провели встречу, напомнившую о подвиге защитников и жителей города на Неве

День Победы
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Памятное мероприятие «Подвиг и боль. 81 год со дня снятия блокады Ленинграда», объединившее старшеклассников, педагогов, представителей Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанской области и общественности, состоялось в средней школе № 2 им. Смагула Садуакасулы.

фото АНК СКО

Особым гостем встречи стала Ирина Васильевна Седельникова, в детстве пережившая блокаду Ленинграда. Ей было всего пять лет, когда город оказался в кольце голода, холода и постоянных бомбежек. Спустя десятилетия она делится воспоминаниями с молодежью, напоминая о цене мира.

– Помните своих предков, узнайте их историю, найдите старые семейные фотографии, – обратилась она к школьникам. – Это поможет вам понять, насколько важен мир, который нужно беречь.

Эти слова поддержали общест­венный заместитель председателя АНК СКО Алексей Хан и заместитель председателя Совета аксакалов Жангельды Тажин.

На встрече звучали стихи и песни на казахском и русском языках, а школьники представили тематические инсценировки. Участники театральной студии «Калейдоскоп» подготовили постановку по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», которая вызвала сильные эмоции у присутствующих. «Это история о мечтах, которые не сбылись, о девушках, которые не успели прожить свою молодость», – поделились впечатлениями зрители.

К старшеклассникам обратилась и руководитель приемной губернатора Ленинградской области Марина Сергеева. Она отметила значимость памяти о блокаде как общей для Казах­стана и России истории:

– Благодарим казахстанцев за их вклад в защиту Ленинграда. Это подвиг, который объединяет наши народы.

Председатель Северо-Казах­станского филиала «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана» Владимир Витченко передал школьному музею «Блокадную книгу» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, ставшую символом памяти о трагедии.

– Молодежь должна знать, через что прошли люди, чтобы отстоять мир, – отметил он.

Участники встречи посетили школьный музей, где есть экс­понаты, связанные с Великой Отечественной войной.

Организаторы мероприятия поблагодарили учащихся средних школ № 2 и 27, школы-детского сада № 26. Директор школы Алена Сачкова прочитала авторское стихотворение «Мой дед – герой», которое стало эмоциональным завершением встречи.

– Память о прошлом – это основа для воспитания ответст­венного поколения, которое ценит мир и уважает свою историю, – подчеркнул член Клуба журналистов АНК СКО Болат Базарбаев.

#Петропавловск #ВОВ #подвиг #защитники

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