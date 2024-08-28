В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С октября 2024 года жители много­квартирных домов в областном центре будут платить больше за содержание и управление кондоминиумом. Городской маслихат утвердил новый минимальный тариф – 45,27 тенге за квадратный метр, что значительно выше действующего тарифа – 34 тенге. Повышение затронет дома, где ранее утвержденные платежи были ниже нового минимума.

Подорожание вызвало дискуссии среди депутатов, но решение было принято большинством голосов. В докладе исполняющий обязанности руководителя КГУ «Отдел жилищной инспекции акимата города Петропавловска» Асет Исмагулов доказывал, как давно назрела необходимость пересмот­ра минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества. По его словам, большинство многоквартирных домов в городе находятся в плачевном состоянии. Из 1 231 здания более 60% эксплуатируются от 40 до 80 лет, а 38 домов вообще перешагнули порог в 80 лет.

Действующий тариф якобы не позволяет эффективно поддерживать жилой фонд. Расчет нового минимального тарифа на 2024 год выполнила компания ИП «Abilbekov». Согласно расчетам, тариф должен составить 45,27 тенге за квадратный метр, из которых 13,59 тенге пойдут на управление кондоминиумом, а 31,68 тенге – на содержание общего имущества.

Предложение о повышении вызвало споры депутатов. Закиржан Мамлютов выразил сомнения относительно целесообразности увеличения тарифов в конце года.

– Не лучше ли подождать начала следующего года и уже тогда поднять тариф с учетом инфляции? Тем более что до 2025 года осталось всего четыре месяца... Если мы дважды будем поднимать тарифы за столь короткий срок, то можем вызвать недовольство жителей, – заявил депутат.

В ответ аким Петропавловска Серик Мухамедиев сказал:

– Текущая ставка в 34 тенге за квад­ратный метр занижена. Я встречался с председателями ОСИ и КСК. Спрашивал, почему в домах антисанитария, а подвалы залиты фекальными водами? Нет денег, отвечают. Так что повышение тарифа необходимо. Считаю, что предложена разумная цена. Когда люди платят за что-то деньги, они и спрашивают потом за это. А пока очень халатное отношение. Есть дворы, в которых ни разу за лето не косили траву.

Аким города обратил также внимание на работу председателей ОСИ и КСК.

– Когда мы собираем их, – сказал он, – приходят всего человек 60. То есть самые активные, которые хотят работать. Остальным – все равно. А все шишки прилетают нам. На самом деле все из-за неэффективной работы председателей КСК и ОСИ. И она будет неэффективной до тех пор, пока денег, которые они собирают, с трудом хватает на оплату труда уборщиц и дворников.

Серик Мухамедиев отметил также, что текущий тариф давно не покрывает затрат на содержание домов, что приводит к накоплению проблем.

– Мы уже поднимали тарифы на вывоз мусора, но город все равно утопает в отходах. Если бы тарифы повышали ежегодно, этих проблем можно было бы избежать, – сказал аким.

В ходе обсуждения выяснилось также, что в некоторых домах Петропавловска тарифы остаются ниже установленного минимума. В двух домах на улице Уалиханова жильцы платят всего по 25 тенге за квадратный метр, что существенно ниже новой минимальной ставки. Депутаты отметили: повышение коснется не всех – в домах, где уже утверждены более высокие тарифы, изменений не будет.

– Мы понимаем, что для многих повышение тарифов – дополнительная финансовая нагрузка. Но без этого мы не сможем обеспечить достойное содержание домов, – подчеркнул Асет Исмагулов.

В итоге депутаты приняли решение о повышении минимального тарифа до 45,27 тенге за квадратный метр. Новые ставки начнут действовать с октября 2024 года.