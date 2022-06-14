В подарок – павильон

Современный остановочный павильон появился в селе Жумыскер Шетского района Карагандинской области. Его установили выпускники школы им. Абая Кунанбаева, окончившие учебное заведение 30 лет назад.

Сооружение, облицованное красным кирпичом, расположено на въезде в населенный пункт и оснащено системой обогрева, видеонаблюдением и освещением.

– Мы решили установить павильон, чтобы наши жители не мерзли в ожидании общественного транспорта. Это лишь малое, что мы можем сделать для родного села, – сказал выпускник 1992 года Акылзат Жунисов.

В селе Жумыскер проживают около 650 человек. Аким села Нуркен Арынов отметил, что подарки от выпускников школы стали уже традицией.

– Несколько лет назад выпускники 1972 года подарили селу большую конструкцию с надписью: «Жан жүрегім Жұмыскер». Это тоже проявление пат­риотизма, – сказал сельский аким.