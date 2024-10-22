По дороге в Астану у пассажирки поезда родилась девочка

За последние 3 года в поездах АО «Пассажирские перевозки» на свет появилось 14 малышей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Работники поезда приняли роды у пассажирки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки»

Женщина вместе с мужем направлялась из Шымкента в Астану, находясь на последнем месяце беременности. Ночью 21, во время поездки на поезде «Шымкент-Астана», у нее начались родовые схватки.

В 23:30 часов муж обратился к проводникам за помощью. Начальник поезда Гульшат Каракулова и проводница Анара Адамбаева оказали необходимую помощь и благополучно приняли роды. 21 октября в 23:55 на свет появилась здоровая девочка.

«Поездная бригада действовала согласно должностной инструкции. Для оказания помощи роженице в вагоне были созданы необходимые условия. На ближайшую станцию Сары-Шаган была вызвана скорая медицинская помощь, которая встретила пассажирку с мужем и новорожденную по прибытии, - сообщили в компании.

Отмечается, что работники поездных бригад проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи по действиям в нестандартных ситуациях. За последние 3 года в поездах АО «Пассажирские перевозки» на свет появилось 14 малышей.