В полете «Да Винчи»

KADEX 2014 отличается от двух предыдущих большим числом секций, включающих космические технологии, авиационное вооружение, системы и средства ПВО, IT-технологии систем и средств связи, тыловое и техническое обеспечение войск. На выставку вооружения в Астану прибудут представители 300 компаний из 27 государств мира. Опыт прошедших выставок говорит о растущем интересе производителей вооружения к продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана. В нынешнем году будут впервые представлены образцы отечественной аэрокосмической промышленности. В целом в мероприятии примут участие более 80 казахстанских компаний.

На выставке будет показана работа беспилотного летательного аппарата «Да Винчи», возможности вертолета «Еврокоптер», бронированного автомобиля КамАЗ-53949 семейства «Тайфун», автомобиля «Федерал». Посетители увидят танк Т-72Б, боевую машину пехоты БМП-2, бронетранспортер БТР-80, модернизированные на АО «Семей инжиниринг».

Важной составляющей выставки станет деловая программа – международная военная научно-техническая конференция, презентации, «круглые столы». Демонстрационная и деловая программы направлены на достижение основной задачи – форсированное развитие ОПК, привлечение инвес­тиций, укрепление военно-технического сотрудничества с ведущими международными производителями.

Антон СЕРОВ